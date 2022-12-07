Синоптики обещают передышку от дождя при минусовой температуре и морозов

Сегодня погоду в Литве обусловит циклон. Уже ночью он принес в нашу страну осадки, в основном в виде снега.

Днем будет пасмурно. Будет идти снег, на западе страны - мокрый снег, а у моря дождь. Во многих районах под снегом будет лед. Водители должны быть осторожны не только из-за гололеда, но и из-за тумана. Днем в Литве будет около 0, а на западе 2-3 градуса тепла, у моря 4 градуса тепла.

В четверг циклон еще будет в Литве. Ожидаются осадки, в основном снег. Ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Там где будет мороз и снег, ожидается метель.

В пятницу ветер успокоится, снега будет меньше, но приблизится зона холодного воздуха.

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