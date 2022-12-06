После лишения Латвией "Дождя" лицензии телеканал не будет доступен и в Литве

После того, как латвийский регулятор аннулировал лицензию на вещание телеканала "Дождь" из-за угрозы национальной безопасности, канал будет недоступен и в Литве, сообщила во вторник Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ).

По ее словам, решение Национального совета по электронным СМИ Латвии об аннулировании лицензии независимого российского телеканала, работающего в изгнании, вступит в силу в ночь на четверг.

Лицензия давала право распространять созданный контент в странах Евросоюза, России, США и других странах.

"Он был включен в список программ, ретранслируемых предоставляющими услуги в Латвии вещателями телепрограмм, услуги поставщиков аудиовизуальных медиа-услуг по запросу, доступен на платформе обмена видео YouTube. После аннулирования лицензии на вещание "Дождя" он с 8 декабря не будет доступен и в Литве", - сообщила ЛКРТВ.

Лицензия была предоставлена каналу после вторжения России в Украину, 6 июня.

Как сообщил латвийский регулятор, решение об аннулировании лицензии на вещание телеканала TV Rain "Дождь" было принято из-за угрозы национальной безопасности и общественному порядку.

Информационное агентство LETA сообщило, что решение было принято после оценки нарушений, допущенных телеканалом в последнее время: отсутствия в программах озвучки на национальном языке, изображения Крыма на карте как части территории России, один телеведущий назвал российскую армию «нашей армией» и, возможно, выразил ей поддержку. Сам канал это отрицает.

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