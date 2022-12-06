В Вильнюсе водитель Bolt ударил в лицо сотрудницу полиции

Яунюс Матонис ru.DELFI.lt

Foto: ELTA / Marius Morkevičius

Водитель машины компании Bolt ударил в лицо сотрудницу полиции и уехал. Его преследовала полиция, когда он дал задний ход, взял на таран полицейский автомобиль и нанес травмы еще двоим полицейским.