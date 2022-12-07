Жители в ужасе от состояния моста, находящегося в центре Вильнюса

ru.DELFI.lt

Byra Liubarto tiltas Foto: DELFI skaitytojai

В центре Вильнюса, недалеко от парламента, находится мост Любарто, который не может похвастаться хорошим состоянием. Жители фиксируют ужасное состояние - объехать ямы на проезжей части практически невозможно, пишет madeinvilnius.lt.