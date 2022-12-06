Евгений Киселёв: не может быть поэзии после Аушвица

Собеседник ru.Delfi.lt – известный журналист и видеоблогер Евгений Киселёв. Поколение 30+ помнит его работу на НТВ. В 2001 году Евгений Киселёв демонстративно покинул канал в 2001 году из-за нежелания "работать под контролем государства". Он всегда отрицательно отзывался о путинском режиме. Результатом стало объявление Киселёва иноагентом (он и Матвей Ганапольский оказались первыми, кого внесли в новый реестр: физических лиц - "иностранных агентов"), а 15 июля журналист был объявлен в розыск МВД России.

"Не может быть сбалансированной журналистики после Бучи, Ирпеня, Мариуполя"

На прошлой неделе произошёл скандал, потрясший русскоязычное медиапространство. Алексей Коростелёв, журналист телеканала "Дождь" (канал также внесён в список иноагентов в России и сейчас базируется в Латвии)* в прямом эфире предложил отправлять на редакционную почту сообщения о нарушениях при мобилизации и добавил: "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте".

Фраза вызвала бурное возмущение. Глава канала "Дождь" принёс извинения и немедленно уволил ведущего, объяснявшего своё заявление простой оговоркой (в интернете немедленно появилась шутка, что Коростелёв уже попал в книгу рекордов Гиннесса как автор самой длинной в истории оговорки – в 21 слово). Мнения журналистов, публицистов и медиаперсон разделились на противоположные: некоторые считают, что оговорка в эфире допустима, другие категорически возражают против сочувствия российским мобилизованным в условиях войны.

"Я почти никогда не давал оценок работы моих коллег, не комментировал их работу: я считал, что это дело медиакритиков. Но сейчас я не могу молчать, – заявил Евгений Киселёв. – Россия начала агрессивную захватническую войну – обстрелы объектов гражданской инфраструктуры направлены на то, чтобы всю Украину оставить без света, без воды, без интернета; это относится и к школам, и к больницам, и к детским садам. Вот после того, как Россия начала такую войну, заканчивается история про журналистику "над схваткой".

Киселёв отметил, что мобилизованных в России действительно отправляют на фронт, несмотря ни на возраст, ни на ограничения по здоровью, ни на обещания властей.

"Понятно, что цена слов Путина с Шойгу и прочими бандюками, находящимися в России у власти, стремится к нулю. Она даже не стоит той бумаги, на которой эти обещания печатаются, – констатировал журналист. – Но когда начинается разговор о том, что благодаря нашей помощи люди получили возможность быть на фронте в более комфортных условиях, у меня волосы становятся дыбом. Послушайте, господа, если вы действительно переживаете за демократию, свободу и будущую прекрасную Россию, пора уже соображать, что единственный путь к этому – проиграть войну, чтобы российская армия была в пух и прах разбита на территории Украины. И помогать надо не российским военнослужащим, а ВСУ!"

Евгений Киселёв считает, что готовность помогать украинской армии оружием, техникой, снаряжением, делать пожертвования – это своеобразная лакмусовая бумажка, определяющая ценность и истинные намерения оппозиционеров. А говорить о полностью беспристрастной журналистике, рассматривающей ситуацию с обеих сторон и не выражать своей позиции сейчас недопустимо.

"Простите за резкость, но внутренне меня трясёт. Не может быть поэзии после Аушвица. Не может быть сбалансированной журналистики, объективной с обеих сторон, после Бучи, Ирпеня, Мариуполя, ракетных обстрелов гражданской инфраструктуры. После того, как при свете фонарика на мобильном телефоне врач делает операцию на сердце. Как можно в такой ситуации быть "над схваткой"?!", – заявил наш собеседник.

Киселёв и сам давал интервью "Дождю" в день одного из самых массированных обстрелов Украины. "И меня поразило, что вместо того, чтобы говорить о сути дела, о том, что творится чудовищное преступление, журналист "Дождя" пытался меня увести в разговоры о каких-то там словесных противоречиях – чья была ракета, упавшая в Польше… Никакой ракеты вообще не было бы, если бы не было войны! И "Дождь" бы спокойно по-прежнему работал в Москве и с наслаждением занимался бы вот этой сбалансированной журналистикой. Как люди не понимают, что это время прошло, у меня в голове не укладывается. Это отсутствие способности к эмпатии?"

Журналист отметил, что не видит в работе некоторых своих коллег явных симпатий к украинскому народу и откровенно антивоенной позиции. Он убеждён, что российским публицистам, журналистам, блогерам следует "денно и нощно громко кричать о необходимости поддержать Украину, выиграть эту войну у путинской России".

Jevgenijus Kiseliovas Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

"Слово “фашист" людям на голову не налезает, но так оно и есть"

Но не все могут позволить себе радикальные оценки. Если когда-нибудь в России произойдут серьёзные перемены и появится возможность проведения честных выборов с настоящей полноценной предвыборной кампанией, понадобится учитывать, что есть избиратели с неоднозначной позицией.

"С одной стороны, им не нравится Путин и его режим, но они не могут понять, что российская военщина в Украине ведёт себя так же, как вела себя гитлеровская военщина на оккупированных территориях СССР во время Второй мировой. Слово “фашист” людям, особенно старших поколений, на голову не налезает, но так оно и есть. Но чтобы этих людей к себе расположить, наверное, надо из политических соображений сдерживать накал критики", – объяснил он.

Сам Киселёв не боится резких оценок. "Но я не политик, я в России давно не живу и не думаю, что когда-нибудь захочу в неё возвращаться в качестве депутата или чиновника от медиа. Поэтому мне решительно наплевать, как воспринимаются мои жёсткие оценки. Я говорю, что Путин – фашист, что его режим выступает в роли жестокого бесчеловечного оккупанта на территории Украины. И люди, которые этот режим возглавляют, должны сесть на скамью подсудимых в новом Нюрнбергском процессе", – заявил журналист.

Он напомнил, что после большого Нюрнбергского процесса состоялись суды над представителями отдельных профессий, поддерживавших фашистский режим – врачей, юристов и т.д. Аналогично следует поступить и с функционерами разного уровня, которые сейчас служат путинскому режиму. "В том числе пусть будет отдельный процесс над пропагандистами. Я очень надеюсь, что те люди, которые сейчас призывают к уничтожению гражданской инфраструктуры, к тому, чтобы разрушить Украину до основания, тоже сядут на скамью подсудимых и получат огромные сроки, вплоть до пожизненных".

"У меня других граждан России для вас нет"

Ряд опросов общественного мнения российского электората показывает, что поддержка продолжения войны сократилась до 25%. Мы попросили Евгения Киселёва прокомментировать настроения в российском обществе.

"Чтобы ответственно судить о состоянии общественного мнения и о тех настроениях, которые разлиты в воздухе, надо всё-таки этим воздухом дышать. Я [в России] давно не был, многого не чувствую, – признался журналист. – В моей референтной группе нет ни одного живого человека, который хоть сколько-то сочувствовал бы происходящему, хоть сколько-то поддерживал бы Путина или говорил бы “не всё так однозначно”… Но это одна из самых распространённых ошибок – судить о состоянии общественного мнения по настроениям собственного окружения. Вон Путин по советам, которые ему давали лояльные доверенные люди, был уверен, что победит в Украине за несколько дней".

Однако наш собеседник отметил, что результаты опросов действительно фиксируют резкий перелом в общественных настроениях. Большинство опрошенных высказываются за выход из войны – путём переговоров, отвода войск, любыми способами. И на самом деле мы не знаем, насколько объективны опросы в России. "Нужно вводить поправку – коэффициент страха: люди просто боятся давать прямой ответ на вопрос, за войну они или против, за Путина или против, симпатизируют Украине или нет. И каким должен быть этот коэффициент, я не знаю. Но уверен, что более 55%, о которых говорят опросы, войны не хотят", – считает Евгений Киселёв.

Тем не менее, ряд людей, получив повестку в военкомат, боится штрафа за неявку больше, чем быть мобилизованным и погибнуть через десять дней. Возможно, на них действуют аргументы Владимира Путина, который сказал на встрече с матерями военнослужащих: пусть лучше с пользой для страны умрут, чем от алкоголя, наркотиков или в ДТП…

"Это тоже мне на голову не налезает. Якобы рациональный лидер встретился якобы с матерями и сказал якобы умную вещь. На самом деле он сказал гадость, пошлость, которая в другой стране обрушила бы его рейтинг в одночасье. Но, к сожалению, у меня других граждан России для вас нет. У людей чрезвычайно ограниченный кругозор, они не видят огромного спектра жизненных путей для своих отпрысков – либо ты в армию идёшь, либо водку пьёшь, либо в ДТП попадаешь. Как будто нет другой судьбы для человека в России".

Евгений Киселёв не планирует возвращаться в Россию: "Это просто опасно для жизни. Я не отношусь к той категории людей, которые возвращаются, чтобы сесть в тюрьму. Я уважаю людей, которые совершают смелые поступки, но считаю, что те люди, которые сейчас оказались в местах не столь отдалённых, и которым сейчас грозят огромные сроки, гораздо больше пользы принесли бы оппозиционному движению, находясь на Западе. Особенно учитывая их связи, возможности, способность выступать в качестве пропагандистов оппозиционной идеи. Война – каждый боец на счету!"

*P.S. Когда готовился материал, стало известно, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии отозвал лицензию на вещание телеканала “Дождь”.

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