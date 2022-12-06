Пожарным-спасателям пришлось помогать лосенку добраться до берега замерзшего озера

В понедельник пожарным-спасателям пришлось спасать попавшего в беду лосенка. Малыша заинтересовал лед на висагинском озере, однако лед оказался скользким, и лосенок не смог сам встать на ноги.

"Висагинские пожарные-спасатели помогали оказавшемуся на льду лосенку", – сообщает Государственная служба пожарной безопасности и спасения.

"Вчера в полдень лосенок не смог устоять перед соблазном и пошел по льду озера. Нам сообщили, что на льду "катается" лосенок, он падал, не мог встать на ноги.

Люди боялись, что лосенок может провалиться под лед. К счастью, все закончилось хорошо. Когда приехали пожарные-спасатели, лосенок уже даже не мог стоять, поэтому пришлось тащить его по льду. На берегу лосенок быстро пришел в себя. Пожарные-спасатели проводили малыша до леса", – сообщается в тексте.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!