Президент Украины Владимир Зеленский удостоен Премии свободы

Премия свободы в этом году в Литве присуждена Владимиру Зеленскому, президенту Украины, которая сопротивляется российскому вторжению.

"Сегодня Украина — европейское демократическое государство, вынужденное бороться за выживание своей территории, культуры и народа, а также за свободу всех нас. Поэтому Комиссия по Премии Свободы предлагает присудить Премию Свободы в этом году президенту Украины за его заслуги и заслуги всего украинского народа в борьбе за независимость, свободу и демократию перед лицом российской военной агрессии", — заявила во вторник спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

"Будучи президентом Украины он находится в авангарде этой борьбы за свободу, своим личным руководством и примером он вдохновил миллионы людей в Украине сопротивляться и не сдаваться, мобилизовав все мировое сообщество против преступной деятельности путинского режима", - сказала она.

Во вторник за это решение проголосовали 113 депутатов Сейма, против и воздержавшихся не было.

По словам члена Сейма Вилии Алекнайте Абрамикене, Зеленский стал символом борьбы за свободу.

"Своим талантом, своей чуткостью он превратил эту жестокую войну 21 века в войну для каждого жителя мира, заставил почувствовать сердцем, что такое война в этом веке. Президент Зеленский превратил Украину в духовную родину многих людей мира, Украина сама делает многих людей мира лучше - более чуткими, более щедрыми", - сказал парламентарий Гедрюс Сурплис.

В качестве претендентов на премию могут выступать физические и юридические лица из Литвы и зарубежных стран, внесшие вклад в дело становления свободы, демократии и прав человека.

Премия свободы оценивает вклад отдельных лиц и организаций в развитие международного сотрудничества в борьбе за свободное самоопределение и суверенитет народов Восточной и Центральной Европы.

Премия свободы, учреждённая Сеймом, вручается в парламенте во время торжеств по случаю Деня защитников свободы – 13 января. В этот день ручается статуэтка и 5 тыс. евро.

Первой премии Свободы был удостоен российский борец за свободу, права человека и демократию Сергей Ковалев.

В 2020 году литовский Сейм удостоил ежегодной Премии свободы белорусскую демократическую оппозицию.

Эту награду также получали учредитель Лиги свободы Литвы, бывший политический заключенный Антанас Терляцкас, учредитель подпольного издания "Хроники Литовской католической церкви", архиепископ Сигитас Тамкявичюс, бывший польский диссидент, главный редактор газеты Gazeta Wyborcza Адам Михник, экс-президент Литвы Валдас Адамкус, председатель Верховного совета - Восстановительного сейма Литвы, сигнатарий Акта о независимости Витаутас Ландсбергис, бывшая диссидент, ныне монашка Нийоле Садунайте, семь бывших литовских партизан, боровшихся против советской оккупации: Йонас Чепонис, Йонас Каджёнис, Юозас Якавонис, Брониславас Юоспайтис, Витаутас Бальсис, Йонас Абукаускас, Юозас Моцис.

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