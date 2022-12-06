Советник президента Литвы: в данный момент ситуация не располагает к переговорам с Москвой

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по внешней политике Аста Скайсгирите заявила, что не видит возможности сесть за стол переговоров с Россией в сложившейся ситуации.

"Сейчас не та ситуация, чтобы с Москвой можно было разговаривать. Для того, чтобы иметь возможность разговаривать с Москвой, Москва должна предпринять определенные шаги, доказывающие, что Кремль осознал свою ошибку, ввязавшись в эту войну, и чтобы ее исправить, он выведет свои войска из Украины", - сказала во вторник Скайсгирите радиостанции Ziniu radijas.

"Литва ведет переговоры в первую очередь с Украиной. Я не склонна видеть нынешние обстоятельства такими, без изменений, подходящими для возвращения к переговорам", - отметила она.

В прошлую пятницу канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин впервые с середины сентября разговаривали по телефону.

Тогда в офисе Шольца заявили, что часовой разговор был о войне России против Украины, которая идет с февраля, и ее последствиях.

Канцлер также призвал президента России как можно скорее найти дипломатическое решение, включая вывод российских войск.

"Мы должны понимать, что президент Гитанас Науседа сказал, что если говорить о переговорах с Россией, ну, о мирных переговорах, такие переговоры могут проходить только на украинских условиях и в установленные украинцами сроки", - сказала советник.

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