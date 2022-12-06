Вильнюсцам придется мерзнуть на остановках: переговоры стопорятся, компания обратилась в суд

Переговоры между работниками и компанией "Вильнюсский общественный транспорт" (VVT) стопорятся, поскольку администрация компании обратилась в суд с требованием временно остановить забастовку, сказал глава профсоюза VVT Альгирдас Маркявичюс.

По его словам, новый этап переговоров был запланирован на полдень вторника, но профсоюз не будет в нем участвовать, поскольку должен подготовиться к судебному заседанию, назначенному на 15 ч.

VVT просит суд остановить забастовку, мотивируя это тем, что профсоюз не соблюдает установленные судом условия – во время забастовки должны осуществляться половина маршрутов.

"Мы получили из суда уведомление о том, что заседание состоится в 15 ч. Вчера вечером получили сообщение от компании, что они нас приглашают, кажется, на 12 ч.", – рассказла Маркявичюс.

По его словам, профсоюз должен подготовиться к заседанию суда, поэтому не может участвовать в переговорах.

"Профсоюз расценивает действия компании последних двух лет - отказ подписывать коллективный договор и использование судов - как попытку расправиться с профсоюзом (...). У нас нет возможности идти на переговоры – попросим компанию начать переговоры после судебного заседания", – сказал Маркявичюс.

Он повторил, что забастовка будет длиться до обновления коллективного договора.

Если суд введет временные меры, то забастовку можно будет отложить на 15 рабочих дней.

Представитель VVT Гедре Буйвидайте сказала, что больше всего бастующих в Веркяйском транспортном департаменте, профсоюз еще в пятницу предупредили, что там не хватит водителей для осуществления необходимых маршрутов.

"Мы просим суд временно остановить забастовку, потому что профсоюз не гарантирует предоставление минимальных услуг", – сказала Буйвидайте.

Она подчеркнула, что компания не хочет ограничивать возможности водителей бастовать, однако хочет, обеспечить хотя бы минимальную работу общественного транспорта.

По данным VVT, во вторник для обеспечения минимальных услуг не хватает 50 водителей. Некоторых вызывают из отпуска.

"Наша цель - не останавливать забастовку, а обеспечить половину услуг", – сказала Буйвидайте.

Маркявичюс подчеркнул, что профсоюз выделил дополнительных работников – они ненадолго вернулись на работу, чтобы обеспечить предоставление половины услуг.

Напомним, что бессрочная забастовка водителей началась 5 декабря. Профсоюзы требуют подписать коллективный трудовой договор, компания не соглашается с требованиями и утверждает, что большую часть условий профсоюзов уже выполнила.

По последним данным VVT, во вторник бастуют 472 водителя.

"По последним данным, компании завтра не хватит около 100 водителей, это больше всего коснется автобусных маршрутов. Троллейбусы курсируют с меньшими изменениями, их выехало больше 50%", – сообщает VVT.

Забастовка должна была состоятся год назад, но сначала ее отложили из-за судебных разбирательств, потом – из-за временной договоренности, достигнутой в сентябре этого года.

Позже VVT вышла из переговоров с профсоюзами. Представители работников требуют подписать коллективный договор и установить в нем повышение зарплаты на 10% и не ухудшить условия, достигнутые в коллективном договоре 2018 года.

Больше всего разногласий вызывает подкорректированный порядок надбавок за качество работы. VVT обслуживает в столице 76 из 105 маршрутов: 5 скорых, 17 троллейбусных и 54 автобусных.

Пассажиров перевозят также еще две компании Transrevis и Kautra.

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