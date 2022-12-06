Коронавирус в Литве: 860 новых случаев, зафиксированы два летальных исхода

За минувшие сутки в Литве выявлено 860 новых случаев заболевания COVID-19, зафиксированы две смерти от коронавируса, свидетельствуют данные, опубликованные Департаментом статистики во вторник.

Впервые раз этим заболеванием заразились 644 человека, во второй — 199, в третий -17 человек.

В больницах на лечении находятся 156 пациентов с COVID-19, из них восемь в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 174,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 20,2%.

В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.

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