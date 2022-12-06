В понедельник в Паневежисе скорые едва успевали собирать пострадавших

В понедельник с самого утра из-за дождя при минусовой температуре Паневежис превратился в каток. В приемной больницы было много пострадавших с ушибами и переломами.

"Очень скользко, дороги и тротуары не посыпаны. До автобуса почти что на четвереньках шла", – сказала LNK одна из попавших в больницу женщин.

Врачи приемного отделения не успевали обслуживать пациентов, работали две бригады.

"Сейчас поступило 14–17 новых пациентов. И это не все", – сказала врач.

Во дворе больницы выстроились скорые.

"Мы из машины все утро не выходим", – сказала фельдшер.

С переломами и ушибами привозят и стариков, и детей.

"Руки, ноги, ребра, головы", – перечисляла травмы врач.

В приемном отделении приходилось ждать, многим делали рентген.

"Сделали снимок, жду, когда зашьют губу. Еще и зуб болит", – рассказала получившая травму пациентка.

Люди рассказывали, что пытались обходить голый лед по снегу, но это их не спасло.

"Упала на бок. Казалось, ничего серьезного. Но тут почувствовала, что но могу шевелить ногой", – рассказала другая женщина.

Представители компании, которая отвечает за уборку улиц в Паневежисе, сказали, что никто не предупреждал их о таком явлении природы, поэтому заранее не подготовились и тротуары не посыпали.

"Не было прогноза, что ночью будет дождь при минусовой температуре. Ни один прогноз этого не показал. Вот и получилось", – сказал представитель муниципалитета Сигитас Вайнаускас.

Дождь при минусовой температуре в Паневежисе начался в понедельник в полночь и закончился в 5 утра.

"В полночь пошел дождь, было 2 градуса мороза, через несколько минут весь город покрылся льдом", – заметил Вайнаускас.

Он заметил, что дежурные службы подняли на ноги в час ночи, сыпали смесь песка с солью. Но дождь и мороз не прекратились, появился новый слой льда.

"Я вышел утром - весь двор покрыт льдом. В машину - и поехал", – рассказал один житель Паневежиса.

"кажется, идешь медленно, но тут начинаешь скользить, и все. И лежишь", – рассказала женщина.

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