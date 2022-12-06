В Тельшяйском районе с дороги съехал автобус, пострадали пассажиры

На дороге Варняй-Жаренай с дороги съехал маршрутный автобус Каунас-Мажейкяй. Пострадали 8 человек.

Представитель полиции Шяуляйского округа Гайла Смагрюнене информировала, что автобус ЗАО Kautra съехал с дороги 5 декабря, в 13.44 ч. в Тельшяйском районе, в деревне Буткай.

Автобус съехал с дороги, перевернулся и снова встал на колеса. Пострадали 8 пассажиров – 5 взрослых и 3 детей. Их доставили в больницу. Всего в автобусе ехало 30 человек, немалая их часть - дети.

Водитель (1966 г.р.) не пострадал. Подозревают, что водитель ехал на небезопасной скорости, поэтому не справился с управлением на скользкой дороге.

Представитель компании Kautrа Альвидас Перёкас сказал Delfi, что ДТП произошло на скользкой горке, автобус ехал с нее вниз. Автобус начал скользить вбок и перевернулся в кювет. Водитель ехал на скорости около 60 км/ч.

"В автобусе есть тахограф, он фиксирует скорость", –сказал Delfi Перёкас.

Он сказал, что автобус 35-местный. По словам водителя, он был почти полный (30 пассажиров).

Водитель сказал, что пассажиры серьезных травм не получили – отделались испугом, царапинами и синяками.

"Всегда хочется, чтобы водители выбирали безопасную скорость и удавалось избежать ДТП, но такое получается не всегда", – сказал Перёкас.

Этот водитель в компании Kautrа работает год, это первое подобное ДТП в его жизни. Эвакуатор из Каунаса приехал около 15 ч. Пассажиров передали водителям других проезжавших мимо автобусов.

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