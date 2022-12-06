Возвращается забытый во время пандемии COVID–19 грипп: инфекция может привести также к инфаркту или инсульту

Эпидемиологи предупреждают, что забытый во время пандемии COVID–19 грипп возвращается. Первыми это почувствовали - немцы, а волна уже захлестнула и Литву. В этом сезоне зарегистрировано в 20 раз больше случаев гриппа, а 70% пациентов – дети. Представители семейных врачей сказали, что число пациентов беспокоит, даже думают объявить эпидемию.

"Каждую неделю фиксируют по несколько сотен случаев на 100 000 жителей. Ждем, когда этот показатель достигнет 1500. Тогда будет объявлена эпидемия. Но чтобы быть точным – это не только грипп.

Эпидемию объявят тогда, когда количество всех случаев ОРВИ, гриппа и COVID–19 превысит 1500 на 100 000 жителей", – сказал LNK глава ассоциации семейных врачей Юлюс Калибатас.

Он заметил, что не грипп так повышает показатели, а воспаления, вызванные ОРВИ.

"Именно вирусные инфекции, их вызывают 200 разных вирусов, как предполагается", – заметил Калибатас.

По его словам, грипп в этом сезоне иной.

"Это видят и врачи. Ведь COVID–19 люди болели и два-три раза. Это несколько истощило нашу иммунную систему. Сейчас грипп опаснее", – подчеркнул собеседник LNK.

По его словам, без исследований сложно сказать, чем человек болен - гриппом или COVID–19, поскольку симптомы могут быть очень похожими.

"Поэтому, чтобы точно знать, надо проводить серологические исследования. От гриппа можно прививаться, думаю, грипп в этом сезоне будет до мая. Прививаться не поздно", – сказал врач.

Он назвал журналистам LNK и самые тяжелые осложнения.

"Это вирусная пневмония, кардит, поражение почек. Мы этого боимся. Предполагается, что рост числа инсультов и инфарктов также может быть связан с гриппом", – сказал Калибатас.

Собеседник напомнил LNK, что защита от COVID–19 такая же, как и от гриппа.

"Уже не раз говорили, я думаю, все знают средства защиты. Это маски в местах скопления людей: в магазинах, в других местах, в общественном транспорте, гигиена рук и не ходить туда, куда не надо. Постарайтесь меньше ходить в магазины, кинотеатры, в баскетбольные залы.

Люди должны заботиться о своем здоровье, предлагаю подумать об этом. И не думать, что вы не заразитесь, что вас инфекция обойдет стороной", – сказал Калибатас.

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