Вильнюс планируется поделить на зоны: поездка из некоторых спальных районов будет стоить дороже

Вильнюсский общественный транспорт, как в Лондоне, предлагают поделить на зоны: центр, пригород и загородная часть. Некоторые жители согласны с таким предложением, но есть и критика этой идеи, сообщает LNK.

"Надо оставить, как есть. Я так считаю", – сказал один мужчина.

"Что будет, то и хорошо", – сказала пенсионерка.

"Если станет удобнее, хорошо", – оценил другой собеседник.

"Неплохая идея", – заметила женщина.

Компания JUDU ("Услуги сообщения") предлагает план, в соответствии с которым, часть микрорайонов Вильнюса, например, Центр, Старый город, Науяместис, Шнипишкес и Жверинас попадут в первую зону. Во вторую зону (пригород) попадут районы, которые считаются частью Вильнюса: часть Антакальниса, Пилайте, Сантаришкес, Науининкай, и др.

"Жителю легче сориентироваться, когда есть такие названия: центр, пригород, загородная зона", – сказала представитель Judu Лорета Левулите-Сташкявичене.

Darnaus judumo planas

Однако такие названия зон подвергаются критике.

"Я не понимаю цели раздела на зоны. Я не знаю, как объяснить жителям, что они, хотя и живут в городе, вдруг окажутся в пригороде", – сказал член горсовета Вильнюса Жильвинас Шилгалис.

Во второй и третьей зоне билеты на проезд будут дороже, чем в первой.

"В центральной зоне цена должна быть ниже, чем дальше от центра, тем хуже развита инфраструктура и выше цена, – инфраструктуру надо развивать и поддерживать, значит, нужно больше финансов", – пояснила Левулите-Сташкявичене.

Одни жители согласны с предложением, другие считают, что все должно быть наоборот.

"Мне кажется, все должно быть наоборот, – чтобы люди из центра ехали в пригороды. А сейчас? Если будет дороже, так будут думать - зачем дороже, надо ближе к центру поселиться", – сказал один собеседник.

Шилгалис считает предложенную ценовую политику социально несправедливой.

"В центре, как правило, живут люди побогаче, они могут платить дороже", – считает он.

Инициаторы плана уверяют, что введение зон пойдет на пользу жителям столицы и самому городу.

"Общественный транспорт во всех трех зона станет более доступным, будет курсировать чаще, появятся дополнительные новые маршруты", – обещает Левулите-Сташкявичене.

Правда, вопрос введения зон нынешняя власть решить не успеет.

"Это предложение. Мы считаем, что это обсудить должна новая власть, после выборов", – считает вице-мэр Томас Гульбинас.

Если город поделят на зоны, в каждой будет определенное количество остановок. По названиям остановок и маршрутов можно будет понять, в какой зоне находишься.

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