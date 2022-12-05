Пассажиры недовольны хаосом на дорогах в столице: стоят на остановках час, формируются заторы

5 декабря утром водители "Вильнюсского общественного транспорта" (Vilniaus viešasis transportas (VVT) начали бессрочную забастовку. Пассажирам приходится мерзнуть на улице в ожидании транспорта, некоторые стоят на остановке целый час. Сообщается, что вечером в городе уже формируются заторы.

"Услуги сообщения" информируют, что в Вильнюсе образовалось 15 заторов: на ул. Оланду и Антакальнё в сторону кольца Оланду, на ул. Лукишкё, в сторону перекрестка Лукишкю/Гинею, на ул. Карейвю, на ул. Озо, на ул. Шейминишкю, на ул. Жирню, на проспекте Конституциёс, на ул. Швитригайлос, на Эйшишкском шоссе, на проспекте Пилайтес, на ул. Ясинскё и ул. Гележинё Вилко.

Журналисты Delfi TV общались с людьми на остановках. Люди говорили, что приходится ждать транспорт от 30 минут до часа.

"Это ужасно. Я на час опоздал в банк. Пытался дождаться автобуса, поскольку цены на такси не по нашим зарплатам", – сказал вильнюсец.

"Я ехала из Новой Вильни. Там ждала автобуса час, чтобы сюда приехать. Сейчас сижу 20 минут, а моего автобуса в расписание еще нет", – возмущалась пожилая женщина.

"Сейчас автобус приходится ждать 30 минут, утром – около 20 минут. Автобус был полный", – рассказала другая женщина.

"Конечно, ехала дольше, ведь с пересадкой. И до забастовки долго ехать было. Мне нужно в Новую Вильню. Думаю, дорога займет на 40 минут больше", – возмущалась другая жительница столицы.

Женщина средних лет едет от торгового центра Akropolis уже 1,5 часа, хотя всей дороги - несколько километров.

Некоторые вильнюсцы даже не знали о забастовке, другие готовились заранее.

"Я знала, что будет забастовка, но мне надо было на почту", – сказала пенсионерка.

Другая заметила: "Я езжу на такси, так мне удобнее".

"Я знала, утром ехала на такси. Но все время на такси ездить невозможно, это стоит денег. Подумала, что лучше померзну на улице", – рассказала другая собеседница.

Глава профсоюза VVT Альгирдас Маркявичюс сказал, что забастовка будет длиться, пока стороны не договорятся.

"Это может быть день, три, неделя, а может, и полгода. Забастовку отменять не будут", – сказал он Delfi.

По его словам, руководство VVT не пригласило профсоюзы на переговоры.

"Профсоюзы готовы к переговорам, может где хотят и сколько надо вести переговоры, чтобы добиться соглашения. Честно скажу – мы надеялись, что к нам обратятся в субботу или в воскресенье, мы были готовы, были на рабочем месте. Мы слышали заявления в публичном пространстве о том, что руководство компании в выходные намерено договариваться, но никакого приглашения не было. Мы готовы к переговорам, даже к круглосуточным, чтобы завершить переговоры, длившиеся больше двух лет, чтобы в компании воцарилось социальное благополучие, чтобы все чувствовали себя защищенными, вернулись к работе", – подчеркнул Маркявичюс.

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