Спикер Сейма: еще многое нужно сделать, чтобы женщины в Литве могли свободно реализовывать себя

По случаю Международной акции против насилия в отношении женщин спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен подчеркнула, что Литве предстоит еще многое сделать для того, чтобы женщины без дискриминации могли реализовывать себя во всех выбранных ими сферах жизни. Одним из путей, по ее словам, является ратификация Стамбульской конвенции.

"До сих пор трудно понять, почему бытует столь стойкое убеждение, что любимое занятие, работа или карьера женщины не является частью ее реальной жизни, а является лишь дополнением к основным обязанностям, а когда речь идет о необходимости создания больших условий для того, чтобы мужчины могли совмещать свои карьерные и семейные обязанности, реакции гораздо более негативные", - сказала председатель Сейма на конференции "Права женщин в Литве 2022", которая состоялась в Сейме в понедельник.

"Что уж говорить о более серьезных изменениях, которые рискуют нарушить устоявшийся баланс сил в обществе. Даже если эта угроза только воображаемая, как, например, в случае со Стамбульской конвенцией, о которой многие в Сейме и вне Сейма сказали и сегодня на вопрос ответили бы также, - что действительно не время решать этот вопрос, когда идет война в соседней стране, забывая, что сама Украина, которая защищается от агрессии, уже ратифицировала Стамбульскую конвенцию", - сказала В. Чмилите-Нильсен.

По мнению председателя Сейма, Украина, ратифицировавшая Стамбульскую конвенцию, четко осознала, насколько уязвимы женщины перед лицом кризисов и насколько важно необратимо, по ее словам, ценностно интегрироваться в западный мир.

"Поэтому очевидно, что еще многое нужно сделать, чтобы женщины могли свободно реализовывать себя без дискриминации во всех выбранных ими сферах жизни", - добавила она.

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