В Литве предлагается не применять уголовную ответственность за небольшое количество наркотиков, но есть условия

В случае сотрудничества с правоохранительными органами член Сейма Пятрас Гражулис предлагает не применять уголовную ответственность за хранение небольшого количества наркотических средств.

Парламентарий зарегистрировал такое предложение к рассматриваемому Сеймом проекту поправок к Уголовному кодексу.

"Законопроект предусматривает декриминализацию небольшого количества наркотиков, но опыт Нидерландов показывает, что такое действие лишь подталкивает молодых людей к увеличению употребления наркотиков.

Предлагаю следующий вариант – если будет сотрудничество с правоохранительными органами, раскрывая личности помощников и продавцов, то уголовная ответственность за такое в первый раз применяться не будет. Однако во второй раз уголовная ответственность будет применена", - свое предложение пояснил член парламентской Фракции регионов Литвы П. Гражулис.

Если Сейм одобрит его предложение, в Уголовном кодексе будет узаконено, что "лицо, которое незаконно произвело, переработало, приобрело, хранило, перевозило или переслало небольшое количество наркотических средств или психотропных веществ без цели его продажи или другого способа распространения, и совершило уголовное преступление, наказывается общественными работами или ограничением свободы, либо штрафом или арестом. В случае, если он сотрудничает с полицией, раскрывая личности распространителей наркотических или психотропных веществ, и обращается в учреждение за медицинской помощью, то уголовная ответственность не применяется".

Если подобное деяние было совершено повторно, за такое уголовное правонарушение предлагается наказывать либо общественными работами, либо ограничением свободы, либо штрафом, либо арестом.

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