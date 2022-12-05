Сделан первый шаг для исключения русского языка из предложений по выбору

В Литве говорят о том, что русский язык должны убрать из предлагаемых на выбор языков в литовских школах. Министерство науки, образования и спорта уже сделало первые шаги. Со следующего учебного года студентам, которые поступят на немецкий и французский языки будут платить стипендию в размере 300 евро.

Учителей, по сведениям журналистов LNK, такие действия министерства возмутили. В результате – не останется свободы выбора, а без работы останутся 800 учителей.

"Учителя возмущены, они устали от таких игр, то платят за поездки, то не платят, кому-то дают конфетку - стипендию. Противно смотреть на такие имитации решения проблемы, ведь учителей не хватает.

Наш системный взгляд – образование надо финансировать должным образом, платить такие зарплаты, чтобы профессия учителя стала конкурентоспособной, тогда бы мы могли привлекать молодых специалистов", – сказал LNK председатель Профсоюза работников системы образования Андрюс Навицкас.

Он заметил, что не хватает учителей химии, физики и даже музыки.

"Поэтому тут учителя категоричны. Говорят – хватит насмехаться над учителями, решайте проблемы в корне. А не играйте в разные игры, имитируя какое-то решение", – подчеркнул Навицкас.

Он сказал, что стипендия в 300 евро для будущих преподавателей немецкого и французского проблему не решит.

"Это какая-то временная перестановка, а мы останемся в тонущей лодке", – заметил Навицкас.

По его словам, это предложение останется на бумаге, реальных перемен не будет.

"Это будут отдельные случаи, когда можно будет заявить, что проблему решали, делали предложение, приняли меры. Но как-то изменений, я думаю, не будет", – сказал LNK Навицкас.

Собеседник LNK заверил, что попытка регулировать ситуацию запретами, когда учителей нет, это не выход.

"Мы считаем, что большая часть родителей, учителей, учеников - сознательные люди, они видят, что происходит в мире, поэтому выбор языка можно оставить за семьей, тут не нужно государственное регулирование", – продолжил он.

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