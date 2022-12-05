Желающим поселиться в Литве россиянам и белорусам – вопросы о войне

Граждане России и Беларуси, которые будут обращаться за национальной визой или видом на жительство в Литве, должны будут ответить на составленные вопросы, ответы будут иметь решающее значение при вынесении вердикта, сказано в пресс-релизе Департамента миграции.

Если иностранец откажется отвечать на вопросы или ответить не на все вопросы, его заявку не будут принимать. Подобный опросник ДМ может давать и гражданам других стран.

Такой опросник появился после того как министр внутренних дел Агне Билотайте внесла изменения в законы, регламентирующие порядок выдачи документов гражданам других стран, обращающихся за видом на жительство в Литве. Свои рекомендации по такому опроснику ДМ предоставил и Департамент госбезопасности.

Такой опросник должны будут заполнять все граждане России и Беларуси с 18 лет, если они будут обращаться за новыми документами или просить продлить вид на жительство в Литве, или же за национальной визой.

В опроснике граждане других стран должны будут представить информацию о своем образовании, местах работы, службе в ВС, о бизнес-связях, контактах с государственными ведомствами стран, не являющихся странами НАТО и ЕС, также должны будут изложить свою позицию по вопросу военной агрессии России в Украине.

"Иностранец, который хочет приехать в Литву и жить здесь, должен быть искренним и открытым. Он должен показать, что готов сотрудничать с принимающей его страной", – подчеркнула глава ДМ Эвелина Гудзинскайте.

По ее словам, это будет дополнительный фильтр безопасности, который позволит оперативнее выявить иностранцев, которые в прошлом имели связи с недемократическими режимами и могут представлять угрозу нацбезопасности Литвы.

Если гражданин России или Беларуси, который хочет получить визу или вид на жительство в Литве, откажется заполнять опросник или не ответит на все вопросы, то специалисты ДМ могут не принимать его заявку.

Если такой человек предоставит ложные данные или скроет какую-то значимую информацию, то это станет основанием для упразднения вида на жительства или визы.

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