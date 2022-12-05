Глава "Вильнюсского общественного транспорта" : профсоюзы не гарантировали половину всех маршрутов если не будет соглашения, обратятся в суд

В понедельник профсоюз "Вильнюсского общественного транспорта" (VVT) начал забастовку, но не гарантировал требование выполнять хотя бы половину рейсов на всех маршрутах. Если по этому вопросу не удастся договориться, то придется обращаться в суд, сказал глава компании Дарюс Алекнавичюс.

"К сожалению, на части маршрутов не удалось обеспечить 50% услуг, как указал суд. Профсоюз не выполнил свои обязательства", – сказал журналистам Алекнавичюс.

По его словам, всего на улицы выехало 247 транспортных средств, больше всего пострадали маршруты обыкновенных и скорых автобусов.

Алекнавичюс сказал, что профсоюзы уведомили об обязательствах. Компания в понедельник после обеда намерена продолжить переговоры как о предоставлении минимальных услуг, так и о требованиях работников.

"Если не удастся решить тот вопрос, придется обращаться в суд", – заметил он.

Глава профсоюза Альгирдас Маркявичюс сказал, что профсоюз делал все возможное, чтобы выполнить обязательство, но сделать это не удалось по вине самой компании: компания не назначила на смены часть водителей, которые могли работать, не предоставила списки больных и находящихся в отпуске.

"У нас возникает вопрос, делала ли компания все возможное со своей стороны, чтобы обеспечить минимальные услуги", – заметил он.

Маркявичюс сказал, что во вторник на улицы может выехать больше автобусов, если удастся прийти к некоторым соглашениям.

В понедельник утром он посетил офис профсоюзов, где собрались несколько сотен бастующих водителей. Работники на встрече просили о проведении публичных переговоров, с трансляцией.

По словам Алекнавичюса, это вряд ли можно сделать из-за конфиденциальной информации и защиты персональных данных.

Маркявичюс сказал, что профсоюз в понедельник после обеда готов выслушать позицию VVT.

В понедельник водители вильнюсских автобусов и троллейбусов начали бессрочную забастовку, поскольку не удалось достигнуть договоренности о системе оплаты труда. На улицы столицы выехало меньше половины автобусов.

Забастовка должна была состоятся год назад, но сначала ее отложили из-за судебных разбирательств, потом – из-за временной договоренности, достигнутой в сентябре этого года. Позже VVT вышла из переговоров с профсоюзами.

Представители работников требуют подписать коллективный договор и установить в нем повышение зарплаты на 10% и не ухудшить условия, достигнутые в коллективном договоре 2018 года.

Больше всего разногласий вызывает подкорректированный порядок надбавок за качество работы.

VVT обслуживает в столице 76 из 105 маршрутов: 5 скорых, 17 троллейбусных и 54 автобусных. Пассажиров перевозят также еще две компании Transrevis и Kautra.

В компании VVT работает 1830 человек, из них больше 1100 – водители.

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