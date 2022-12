По словам главы литовской дипломатии, предложения Кремлю подключиться к переговорам ведут к призывам закончить войну не победой Украины.

"Тактика оставить Россию не проигравшей и готовой к будущему партнерству – токсична.

Это приводит к призывам к прекращению войны путем переговоров, а не к ее завершению победой Украины. Некоторые даже предлагают признать часть украинских территорий в качестве подарка для оккупантов", - на своей странице в Twitter написал Г. Ландсбергис.

The tactic of leaving Russia undefeated and ready for future partnership is toxic. It leads to calls to end the war by negotiation instead of ending it with a Ukrainian victory. Some even suggest Ukrainian territorial concessions to the invaders as a gift.