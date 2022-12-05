Врачи и пациенты жалуются на нехватку лекарств, производители говорят о возможном ухудшении ситуации

Обычно пациенты в Литве сталкивались с проблемой расценок на компенсируемые лекарства, сейчас с проблемами сталкиваются, получив практически любой рецепт. Жители жалуются, что в аптеках не хватает не только лекарств от хронических болезней, но и антибиотиков и даже обычных лекарств от кашля.

Производители лекарств отмечают, что с проблемой поставок лекарств сейчас сталкиваются многие страны, но предупреждают, что после Нового года ситуация может ухудшиться еще больше. Пандемия COVID-19 и война в Украине изменили экономические условия, это сказалось на производстве лекарств. Цены на сырье для производство лекарств и цены на логистику достигли невиданных высот, это привело к сбою в производстве необходимых для пациентов лекарств и расстроило поставки в Европе.

"Производители по 6-8 месяцев ждут когда появятся произведенные для Литвы лекарства, эти сроки стали нормальными. Кроме того, по действующему в Литве порядку компенсации и при "замораживании" цен на компенсируемые лекарства сталкиваются с абсурдной ситуацией - лекарства должны быть в 3–4 раза дешевле, чем сами расходы производителя на производство. После того как было принято правило самого дешевого действующего вещества, будет еще больше тех, кто не сможет поставлять лекарства по установленным ценам", – предупреждает глава Ассоциации производителей лекарств Раса Бричкене.

В ближайшее время рассмотрят поправки к закону о регулировании цен на компенсируемые лекарства. Парламент должен обсудить этот вопрос в четверг.

Конституционный суд установил, что до 1 января 2023г. поправки к закону о фармации должны быть приняты, поскольку в нынешнем порядке нет ясных критериев, а установленные правительством базовые цены на компенсируемые лекарства противоречат Конституции. Как пациенты, так и их организации, надеются, что благодаря поправкам лекарства станут доступнее, выбор увеличится.

"Производители лекарств постоянно пересматривают портфели лекарств и рационализируют их, отказываются от тех препаратов, расходы на производство которых очень велики. Мы видим это и в Литве: часть лекарств пропадает с рынка, часть не компенсируется. В проекте закона предложены новые средства ценовой политики, которые сделают наш рынок еще менее привлекательным. Чтобы решить проблему поставок лекарств, нужен такой порядок, при котором производители смогут конкурировать. Чем больше поставщиков на рынке, тем меньше риска с проблемами поставок", – сказала Бричкене.

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