Американские СМИ: в Литве воду из крана пить небезопасно

Подставлено под сомнение качество питьевой воды в Литве. Американский Центр по контролю и превенции заболеваний включил Литву в число стран, в которых пить воду из крана небезопасно, сообщает LNK.

Такой список появился в зарубежных СМИ. Американцы рекомендуют туристам не пить в Литве воду из-под крана, в противном случае их ждет понос и разные болезни.

Литва вместе с Латвией оказалась в одном ряду с такими странами, как Перу, Куба, Египет и Россия.

"Я прочитала статью, она показалась мне странной", – сказала представитель лаборатории компании "Вильняус вандянис" Аурелия Баронене.

"Мы обратились к представителям сайта. Это туристический сайт, представивший данные Американского Центра по контролю и превенции заболеваний. Мы задали вопрос: на основании каких данных составлялся такой список?" – сказала представитель компании Рената Саулите.

Ответа пока не получили. Это не первый раз, когда за границей пишут о том, что в Литве воду из-под крана пить опасно. Тот же Американский Центр по контролю и превенции заболеваний распространял такую информацию и в 2019 году.

"Такие публикации сводят на нет усилия компаний делать питьевую воду популярнее и усилия страны говорить туристам о том, что лучшее, что у нас есть - это вода", – сказала Саулите.

Эксперты подтверждают - качество воды в Литве хорошее. В дома поставляют подземные воды, в других странах такое бывает редко.

"Мы не первые, но точно в числе первых по качеству и безопасности питьевой воды", – сказала инспектор Государственной продовольственно-ветеринарной службы Вилия Галдикене.

"Чем безопасны подземные воды? Нет биологического загрязнения, нам не надо такую воду постоянно дезинфицировать", – сказала Баронене.

Качество питьевой воды в Литве регулярно контролируется. Поставщики воды ежегодно проводят около 180 000 исследований. Результаты представляют ГПВС, она - Минздраву и Еврокомиссии", – сказала инспектор ГПВС.

Жители также считают, что данные американского центра не достоверные. Правда, эксперты согласны, что качество колодезной воды в Литве может быть неважным. Ведь с поверхности почвы в землю попадает больше нитратов, аммиака и органических кислот.

Есть ли разница в методологии исследования воды в Литве и США, пока неясно.

"Американцам трудно понять и принять, что можно пить воду, которая течет, по их мнению, по нестерильным трубам", – сказала Саулите.

Разницу отмечает и жилищный сектор.

"Гостиницы говорят, что их постояльцы часто спрашивают, можно ли пить воду из-под крана, есть ли альтернатива", – прибавила Саулите.

В Литве можно пить некипяченую воду из-под крана, но надо учитывать состояние индивидуального водопровода. Кроме того, в некоторых регионах страны в воде может содержаться больше некоторых химических веществ.

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