По словам представителя по связям с общественностью Таможенного департамента Лины Лауринайтите-Григене, стоимость изъятых подделок каждый год сходная.
"Тенденции очень похожи. В 2020 году их было 80 тыс. единиц товаров, в прошлом году - 134 тыс. единиц товаров. Если бы не пачки сигарет и медикаменты, в этом году цифры были бы такими же", - сказала представитель таможни в интервью радиостанции LRT в воскресенье.
По словам исполнительного директора Литовской табачной ассоциации Арнаса Невераускаса, пятая часть контрафактных сигарет остается в Литве, другая часть отправляется в страны Евросоюза.
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