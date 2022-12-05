Таможня Литвы задержала 4 млн товаров-подделок, в основном пустых пачек сигарет

Литовская таможня Литвы 4 миллиона контрафактных товаров, большую часть которых составляют пустые пачки сигарет, предназначенные для изготовления контрабанды.

По словам представителя по связям с общественностью Таможенного департамента Лины Лауринайтите-Григене, стоимость изъятых подделок каждый год сходная.

"Тенденции очень похожи. В 2020 году их было 80 тыс. единиц товаров, в прошлом году - 134 тыс. единиц товаров. Если бы не пачки сигарет и медикаменты, в этом году цифры были бы такими же", - сказала представитель таможни в интервью радиостанции LRT в воскресенье.

По словам исполнительного директора Литовской табачной ассоциации Арнаса Невераускаса, пятая часть контрафактных сигарет остается в Литве, другая часть отправляется в страны Евросоюза.

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