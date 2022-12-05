Литовский режиссер Туминас работает в Израиле

Семидесятилетний литовский режиссер Римас Туминас, несколько десятков лет проработавший в России и лечившийся в Израиле, создает спектакль в тель-авивском театре «Гешер». Об этом сообщила в субботу литовская газета Lietuvos rytas.

Туминас согласился помочь театру «Гешер» закончить пьесу молодого режиссера, премьера которой намечена на середину декабря.

Дважды в день Туминас также репетирует спектакль по роману Льва Толстого «Анна Каренина».

Ранее агентство BNS сообщало, что в ноябре прошлого года в интервью российскому телевидению Туминас заявил, что не придает слишком большого значения пакту Мотолова-Риббентропа, приведшему к оккупации Литвы, и не считает русских оккупантами.

Когда в Литве в связи с такой позицией артиста вспыхнуло возмущение, Туминас назвал это интервью провокацией, совершенной против него, заявив, что была опубликована лишь часть его слов, и акцентировал, что требует от телеканала опровержения с полной записью и текстом интервью.

В начале марта, после того как Россия начала войну в Украине, Вильнюсский Малый театр расторг трудовой договор с его основателем и художественным руководителем театра Туминасом.

В 1994 году режиссеру была присуждена Литовская национальная премия в области культуры и искусства.

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