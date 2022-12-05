Частное пенсионное накопление уходит в минус: есть ли шанс выйти из системы?

Актуальная для многих жителей Литвы головоломка – копить или нет на пенсию. Однако часть парламентской оппозиции подсчитала, что в последние годы прибыльность пенсионных фондов II ступени уходит в минус. Поэтому депутаты поднимают вопрос, поможет ли такое накопление получить большую пенсию в будущем?

Мартинас накапливает деньги в пенсионных фондах II ступени больше 10 лет.

"Пока вроде неплохо. Открываю раз в год и вижу относительный плюс. Но я слышал разные мнения", – сказал LNK вильнюсец, который пока не жалеет о принятом решении копить на пенсию дополнительно.

"Я все равно верю в перспективу, что старость на пенсии будет более достойной, чем при содровской пенсии. Думаю, какой-то плюс будет. А пожилому человеку это нужно", – сказал он.

Однако часть депутатов из оппозиции подсчитала, что в последнее время заработки фондов II ступени уходят в минус.

До пандемии фонды давали большую прибыль, инфляция была низкой. Из-за пандемии, а потом и войны в Украине, заработки фондов стали снижаться, а инфляция выросла.

Согласно подсчетам, средняя прибыльность пенсионных фондов II ступени с 2004 г. до наших дней не составляет и 5%. А средняя инфляция – больше 4%. Это значит, что обесценивание денег "съедает" почти всю прибыль фондов.

"Пенсии индексируются, а эта сумма фиксируется, она может обесцениться, все зависит от инвестиций. Если инвестиция удачная, хорошо, прибыль есть. А содровская пенсия индексируется, она растет", – сказала LNK представитель демократического союза "Во имя Литвы" Лайма Нагене.

Представители организации пенсионеров Bočiai подсчитали, что выгоднее оставить свои деньги в "Содре", чем выделять фондам II ступени.

Вот пример – каким будет месячный взнос, если в фонды II ступени внести 10 000 евро.

"Пенсионер получит примерно 42 евро. Если бы он внес эти 10 000 евро в "Содру", то это было бы 45 евро. Это на три евро больше", – сказал LNK заместитель председателя организации Bočiai Юозас Тимас.

"Это сравнение показывает, что результат примерно тот же - что в "Содре" копишь, что в частном фонде, если иметь в виду, что зарплаты растут, а "Содра" индексирует пенсии, значит, накопительная часть немногим даже отстает", – сказал LNK экс-министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис.

Некоторых экономистов вообще возмущает тот факт, что государство выделяет частным пенсионным фондам дополнительные деньги.

"Парламент запустил себе на голову этих лоббистов, депутаты в этой дискуссии бессильны. Лоббисты сумели добиться такого феномена, что один из способов накопления - государственная субсидия", – сказал экономист Раймондас Куодис.

Депутаты обратили внимание на то, что фондам из бюджета выделяют около 250 млн. евро.

"Каждый сейчас получающий пенсию по старости получает сразу 30 евро, каждый месяц", – сказала Нагене.

"Это коммерческая структура, она сама на этом делает деньги. Прибыль получают владельцы фондов II ступени, их администраторы, администрирующие компании. Контроля нет никакого, возврат – отрицательный. И они за это не отвечают", – подчеркнула представитель Bočiai Вилия Турене.

Однако нынешние власти не планируют менять систему пенсионного накопления.

"Наверное, пока нет никакой рекомендации международных регуляторов, других ведомств, которые сказали бы, что дополнительное накопление - отрицательное явление. Кроме того, это вопрос выбора человека – хочет он копить или нет", – сказала глава Соцмина Моника Навицкене.

Литовская ассоциация инвестиционных и пенсионных фондов утверждает, что цель пенсионных фондов - обеспечить большие доходы на пенсии. Однако она не комментирует заявления экономистов, политиков и пенсионеров.

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