Вступает в силу запрет провоза нефти в Калининградскую область транзитом через Литву

В понедельник вступают в силу санкции в отношении российской нефти и ее продуктов, объявленные Евросоюзом полгода назад. В зависимости от конкретного кода продукта часть санкций вступает в силу 5 декабря, а часть — 5 февраля 2023 года.

В находящейся в госуправлении железнодорожной компании Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai (LTG)) утверждают, что у них пока нет данных о том, сколько Россия планирует перевозить таких грузов и каковы квоты на эту продукцию.

"К сожалению, у нас пока нет интересующей вас информации", — сказала агентству BNS представитель LTG Cargo по связям с общественностью Котрина Дзикарайте.

Представитель Литовской таможни Лина Лауринайтите-Григене также не смогла сказать, какие и сколько грузов российской нефти можно провезти через Литву в Калининградскую область РФ, и предложила запросить такую ​​информацию у LTG.

"Функция таможни заключается лишь в проверке правильности заявленных перевозчиком и фактических данных о грузе. Мы получаем информацию о нем всего за несколько часов до его прибытия в Литву", - сказала BNS представитель таможни.

В интервью агентству Reuters NEXT на прошлой неделе премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что санкции в отношении российской нефти коснутся примерно 15% грузов, перевозимых через Литву транзитом в Калининград.

Шестой пакет санкций против Кремля, который полностью вступит в силу 5 декабря, останавливает большую часть импорта нефти из России, за исключением ее поставок по трубопроводам, тем самым давая уступки не имеющей выхода к морю Венгрии.

Еще через два месяца, с 5 февраля, запрет коснется и импорта российского горючего.

Грузоперевозочная компания LTG Cargo группы Lietuvos geležinkeliai (LTG) за январь-октябрь перевезла в Калининградскую область и обратно через Литву около 2,3 млн тонн различных грузов. Было перевезено около 60% от общего количества нефти и продуктов ее переработки, разрешенного санкциями ЕС. Только за октябрь их было перевезено почти 0,9 млн. тонн, сообщает компания.

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