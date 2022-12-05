В Литве в следующем году подорожает вывоз мусора

С 2023 года в Литве подорожают не только энергоресурсы и вода, но и вывоз мусора. Это подорожание обусловлено повышением налога на свалки и общей инфляцией. Центры утилизации отходов отмечают, что время для повышение налога выбрано неудачное, а министерство успокаивает, говоря, что подорожание будет сравнительно небольшим.

Конкретные решения примет каждый муниципалитет в отдельности, кое-где уже приняты решения. По разным подсчетам, годовое повышение сбора на одно домашнее хозяйство в среднем составит несколько евро, но может быть и больше.

Президент Литовской ассоциации центров утилизации мусора в регионах Жильвинас Шилгалис сказал, что, скорее всего, как и прогнозировали, избежать повышения платы за вывоз мусора жителям не удастся: это обусловлено как увеличением налога за свалки в 5 раз (до 50 евро за тонну), так и повышением цены за сжигание мусора (на 25%) и на перевозку мусора (на 20%). Кроме того, цены вырастут и из-за повышения цен на электричество (в 3 раза).

Министерство охраны окружающей среды отметило, что не повышать налог на свалки нельзя было, поскольку он был самым небольшим в ЕС.

Что ждет жителей больших городов.

Директор Вильнюсского центра утилизации отходов Томас Вайткявичюс подчеркнул, что они - лишь одно из звеньев утилизации мусора, а размер сбора зависит и от инфляции, и от роста зарплат.

Плату за вывоз мусора утверждает Вильнюсский муниципалитет. Этот вопрос будет решаться 14 декабря.

В Клайпеде уже подсчитаны возможные изменения.

"Согласно планам, годовой сбор может вырасти на 25% (например, в случае с квартирой площадью 50 кв. м сбор увеличится на 9 евро в год (0,75 евро в месяц, 60 кв. м – на 10,80 евро в год (0,83 евро в месяц)", – сказала представитель Клайпедского муниципалитета Раса Евайтене.

В Каунасе плата за вывоз мусора не должна подорожать. Об этом Delfi сказал представитель Каунасского центра утилизации отходов Лауринас Вирбицкас.

Паневежский горсовет в конце ноября утвердил цены на вывоз коммунальных отходов.

"Парламент одобрил повышение налога на свалки, а это, конечно же, приводит к росту цен для жителей и бизнеса", – сказал глава администрации муниципалитета Томас Юкна.

По подсчетам портала sekunde.lt, с Нового года плата за вывоз мусора в Паневежисе вырастет больше чем на 42%.

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