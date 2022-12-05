К забастовке присоединилось еще больше водителей: вильнюсцев просят работать из дома

В понедельник в Вильнюсе начинается забастовка водителей общественного транспорта. В воскресенье вечером советник мэра столицы Каролис Жукаускас сообщил, что бастовать будет больше водителей, чем предполагалось, поэтому автобусы будут курсировать еще хуже, чем предполагалось.

"Вильнюсцы, только что получена новейшая информация, по предварительным данным, планируют бастовать 489 водителей – больше, чем было в списках профсоюзов несколько дней назад. С самого утра будем объявлять новейшие данные, но уже сейчас понятно, что пассажиров автобусов эта забастовка коснется (троллейбусов коснется меньше). Будут реже курсировать, поэтому новейшую информацию о маршрутах можно найти на сайте www.judu.lt.

Если только возможно, избегайте поездок на общественном транспорте в часы пик, выбирайте альтернативные способы передвижения, обсудите возможность удаленной работы. Пока сложно прогнозировать, сколько дней продлится забастовка, однако команда руководителей делает все, чтобы как можно скорее договориться с объявившим забастовку профсоюзом. Тем более, что большая часть требований уже выполнена, зарплаты увеличили больше, чем требовалось. Но об этом в другой раз.

Приносим извинения, мы делаем все, чтобы забастовка как можно скорее прекратилась. Помогите друг другу – если едете на машине и видите стоящих на остановке людей, предложите свою помощь, если вам по пути", – писал Жукаускас.

В понедельник рано утром началась бессрочная забастовка водителей компании "Vilniaus viešasis transportas" (VVT/ВОТ, Вильнюсский общественный транспорт). В настоящее время в списке бастующих – 489 работников, говорится в сообщении компании.

Представители транспортного предприятия отмечают, что троллейбусов отправлено больше, чем планировалось, и успокаивают столичных жителей, что сообщение ими лучше. Больше всего пострадали автобусные маршруты.

"Мы надеемся, что их расписание будет в большей степени обеспечено", - сказала глава Отдела организации общественного транспорта Лорета Левулите-Сташкявичене. По ее словам, движение общественного транспорта на других маршрутах будет осуществляться в обычном режиме. В то же время маршруты, которыми управляет компания, будут скорректированы в соответствии с окончательными списками, предоставленными организаторами забастовки.

Она призвала пассажиров в понедельник проверять информацию на сайтах judu.lt, stop.lt, streikas.lt.

"Призываем в понедельник, прежде чем спланировать поездку, планировать ее с запасом времени, проверить расписание актуальных маршрутов и таким образом планировать свои поездки", – сказала Л. Левулите-Сташкявичене.

По ее словам, жителям следует предусмотреть дополнительные "полчаса – 45 минут".

5 декабря началась забастовка водителей транспортной компании Вильнюсский общественный транспорт. Все маршруты, обслуживаемые VVT, будут курсировать, но реже, сообщает муниципальное предприятие "Susisiekimo paslaugos" (Услуги сообщения).

Поскольку в дни забастовки в городе будет курсировать меньше автобусов и троллейбусов, транспортные средства будут перевозить больше людей, и, по оценкам, в час пик они могут быть переполнены.

Забастовка должна была состояться в октябре, но была отложена, поскольку была достигнута договоренность о повышении заработной платы сотрудников VVT на 10 проц. с середины ноября. Но не было согласовано требование о включении системы оплаты труда в коллективный договор.

По словам председателя профсоюза VVT Альгирдаса Маркявичюса, недопонимание между работниками и предприятием приводит к ухудшению качества услуг для жителей Вильнюса – из VVT уходит все больше водителей, и только в июне на предприятии было более 200 вакансий для водителей.

Также прогнозируются большие транспортные потоки в городе, поэтому неудобства будут испытывать не только пассажиры, но и водители автомобилей. Поэтому поездки следует планировать с запасом по времени и следить за транспортными потоками.

"По возможности рекомендуется работать удаленно и избегать поездок в час пик", - отмечают в сообщении.

По решению суда представители VVT и профсоюза, ответственные за организацию забастовки, должны обеспечить оказание не менее 50 проц. минимальных услуг гражданам. В случае угрозы невыполнения этого решения профсоюз обязался перед компанией немедленно реагировать на ситуацию и гарантировать необходимое количество сотрудников для обеспечения сообщения для пассажиров в городе. Сегодня автобусные рейсы по маршрутам, обслуживаемым VVT, сокращены вдвое.

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