Антивоенный форум в Вильнюсе: Это война не Путина, а России

В выступлениях участников третьей антивоенной конференции, на которую по инициативе Форума свободной России в Вильнюсе собрались представители российской оппозиции и участники антивоенных групп, оптимистичных прогнозов не прозвучало - война в Украине идет уже десятый месяц, но даже разочаровавшиеся в ней россияне не спешат выступать против президента РФ Владимира Путина.

О том, какие сценарии развития событий в стране видят в оппозиции, - в репортаже DW.

"В России нет военного большинства"



Оппозиционный политик, экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, когда зашел вопрос о вине россиян в происходящем в Украине, заметил, что Владимира Путина нельзя обвинить в том, что он скрывал свои планы.

"Много раз он повторял, что распад Советского Союза был крупнейшей геополитической катастрофой (20-го века). Восемь лет российская пропаганда говорила, что Украина - это не государство, что мы ее поделим вместе со всеми заинтересованными сторонами. Так что Путин не прятался", - отметил Каспаров.

"Были те, кто боролся и заплатил за это и свободой, и жизнью, но в целом общество спокойно на все это взирало и приняло Путина, в том числе и оппозиция. Я часто ставлю три картинки во время выступлений: Грозный в 2000 году, Алеппо в 2016-м и Мариуполь в 2022-м. И прошу найти отличия. Все это уже было, но масштаб разрастается", - сказал он.

Поэтому для дальнейшей борьбы необходимо признать ответственность и вину, считает экс-депутат заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник: "Ничего уничижительного в этом нет, вина - не повод опускать руки, это стимул, чтобы в конце концов одержать победу. Победа Украины над диктатурой Путина является целью российской оппозиции. И это не только вопрос возврата территорий (Украине), должны быть немедленно освобождены политические узники. Переустройство РФ должно пройти на новых принципах, чтобы не было возвращения к диктатуре".

При этом Резник признал, что "страна запугана", и лучшие ее граждане сидят в тюрьмах или находятся в изгнании: "Но я утверждаю, что в России нет никакого военного большинства".

Как россияне могут помочь украинцам



Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков подчеркнул, что общественное мнение в России меняется. "Даже по данным "Левада-центра", 57% выступает против войны, 36% - за. У нас есть запрос на демократию, и об этом нужно говорить (западным политикам)", - считает он.

"В Европе сейчас два нарратива: первый - демократия в России невозможна, поэтому нужно от нее отгородиться, и эта идея набирает популярность, посмотрите, что творится с визами. Второй - после Путина России нужно помочь, чтобы прошли реформы и возврата к диктатуре больше не было. Нам важно, чтобы не победил нарратив о том, что нужно выстроить забор вокруг России", - добавил Гудков.

Экоактивистка Евгения Чирикова рассказала, что организовала сеть поддержки украинских беженцев: "С марта мы каждый день помогаем украинским беженцам, мы открываем шелтеры по всему миру, помогаем с питанием, лекарствами, билетами, легализацией документов. И этим сегодня должен заниматься любой гражданин России просто в терапевтических целях. С недавнего времени заработала новая инициатива - поставка помощи в Украину: генераторы, еда, лекарства, теплая одежда. Мы все должны присоединиться к этому и помочь Украине выстоять".

Революции в России не будет



Бывший первый зампред Центробанка РФ, экономист Сергей Алексашенко полагает, что в России происходит переход от авторитаризма к диктатуре, когда Кремль всеми силами пытается навязать населению идеологию, которую сам до конца не понимает.

"Не надо себя успокаивать, что количество политзаключенных исчисляется сотнями, а не миллионами, как это было в сталинские времена. Репрессивная машина работает успешно. Также заблуждение думать, что мы сейчас находимся накануне краха. Мы должны честно сказать, что никакого мощного давления снизу на политический строй не происходит", - указал Алексашенко.

Расчитывать в этой ситуации, по его мнению, можно лишь на раскол элит, которого пока не наблюдается: "Бюрократия работает, все окружение Путина на месте, никаких ощутимых сбоев не происходит".

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