Глава МВД призывает обратить внимание на борьбу с торговлей людьми: это происходит вокруг нас каждый день

ELTA ru.DELFI.lt

Agnė Bilotaitė Foto: ELTA / Marius Morkevičius

Отмечая десятую годовщину ратификации Литвой Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми, министр внутренних дел Агне Билотайте отметила, что торговля людьми по-прежнему происходит каждый день. Поэтому, по словам А. Билотайте, министерство, со своей стороны, будет и впредь пытаться предотвратить эти преступления.