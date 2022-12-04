Каунас начал экономить за счет жителей - говорят, горожане начали злоупотреблять

Каунас начал экономить за счет жителей. Похоже, призыв взять “зеленый” курс, направленный на то, чтобы заставить водителей пересесть на электромобили, не работает. Муниципалитет решил сократить время бесплатной зарядки электромобилей до тридцати минут, потому что жители якобы начали злоупотреблять этим, а за подорожавшую в десять раз электроэнергию приходится платить муниципалитету.

Аудрюс из Каунаса, который уже семь лет ездит на электромобиле, сказал LNK, что не жалеет о покупке. Потому что ездить на электромобиле дешевле, чем на обычном автомобиле. Он подсчитал, что электромобиль экономит около 60 евро в месяц при платной электрической зарядке.

“Если считать с топлива, то экономишь около 70 процентов. Если ездить часто, то эксплуатация обходится намного дешевле”, — сказал житель Каунаса.

До повышения цен на электроэнергию было еще дешевле, потому что и в Каунасе, и в других местах можно было полностью зарядить электромобиль бесплатно. Большинство водителей пользовались этим.

На вопрос, было ли повышение цен ощутимым, Аудрюс из Каунаса сказал, что старается насколько возможно зарядить автомобиль бесплатно.

Но теперь он передумал. Бесплатная зарядка электромобиля сокращается до получаса, отключается автоматически.

“В прошлом году мы заложили в бюджет около 50 000 евро на электроэнергию для зарядных станций. Этих денег нам хватало. Но только за август мы получили счет уже более чем на 50 тысяч евро. Поэтому мы считаем, что следует немного сэкономить в этой сфере", - сказал LNK Мартинас Матусявичюс, начальник отдела транспорта и управления дорожным движением.

Он утверждает, что после увеличения счетов за электроэнергию жители стали отдавать предпочтение общественным станциям, которых в Каунасе 21.

“Мы видим, что люди предпочитают общедоступные бесплатные зарядные станции, чтобы сэкономить деньги. Стало больше на 20-30 процентов по сравнению с прошлым годом", - сказал М. Матусявичюс.

Другие водители электромобилей говорят, что эта игра с тем, чтобы доставать провод каждые полчаса раздражает и не имеет смысла.

“Для этих станций слишком мало, они ничего не заряжают, слишком слабые. А станций быстрой зарядки может и хватит”, — сказал один из водителей.

Другой водитель электромобиля сказал, что машина за эти бесплатные полчаса заряжается только на 11 или 12 километров.

“Они экономят деньги, это неудобно, но как есть, так есть”, — сказала жительница Каунаса.

“Идея никакая. Лучше бы не на 30 минут, а платно, и можно подзаряжать столько, сколько нужно”, — сказал другой житель.

Между тем, компания, имеющая наибольшее число платных зарядных станций, говорит, что количество заряжающих растет.

“Мы видим, что рост уже достигает рекордных высот. Это также отражено в количестве новых автомобилей, которые мы регистрируем. Количество электромобилей продолжает расти, как и услуги зарядке”, — сказал LNK менеджер по продукту Ignitis Андрюс Шершневас.

Привычки зарядки электромобилей остаются одинаковыми — некоторые оставляют на ночь, другие хотят быстрой зарядки.

По словам А. Шершневаса, хотя и планируется, что в следующем году бесплатной зарядки электромобилей уже не может и не быть, потребность в таких автомобилях не должна уменьшаться.

“Люди покупают электромобили не потому, чтобы ездить бесплатно, это точно такой же автомобиль, который доставит вас из точки А в точку Б, только с гораздо большими преимуществами, чем двигатель внутреннего сгорания. Обычно люди заряжают их на 90 процентов дома”, — сказал он.

Управляющий рынком авто говорит, что даже несмотря на то, что электроэнергия подорожала, электромобили на рынке не задерживаются.

“При таких ценах на электроэнергию интерес как-то не спадал. Должен сказать, что электромобили в настоящее время можно ввозить в Украину без пошлины, и украинцы тоже создают такую ​​конкуренцию при покупке", - сказал LNK глава Каунасского рынка автомобилей Валентинас Науянис.

Муниципалитет Каунаса подсчитал, что за первый месяц эксперимента, сократив время бесплатной зарядки электромобилей, удалось вдвое снизить потребление энергии.

В Литве зарегистрировано более 1,5 млн автомобилей, из них около 7 тыс. электромобилей. Самые дешевые электромобили можно купить за 7-8 тысяч евро.

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