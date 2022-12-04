В Литве не хватает лекарств: пациентам приходится ездить в другие города

Часть жителей жалуется, что в аптеках не могут получить необходимые лекарства. Причин тому несколько — изменение цен, нарушение цепочек поставок лекарств и то, как сами аптеки заказывают лекарства. Особенно проблемы касаются пациентов, проживающих в регионах, но в министерстве говорят, что порядки меняются. Правда, похоже, пока учтены не все жалобы.

Глава Совета представителей организаций пациентов Литвы Вида Аугустинене подтвердила информацию о том, что жители жалуются на то, что не могут получить нужные им лекарства в некоторых регионах или конкретных аптеках.

"Например, был звонок из Кедайняйского района - женщина-диабетик не получила в аптеке лекарство, которым лечится, и ей объяснили, что аптека заказывает лекарства только раз в месяц, сказали ждать следующего месяца, но человек не может столько ждать”, - сказала В. Аугустинене.

По ее словам, проблемы возникают и тогда, когда меняются цены, а некоторые препараты вычеркиваются из списка компенсируемых.

“Если человек выбирает одно и то же лекарство, даже если оно не компенсируется, иногда бывает так, что фармацевтические кампании, если не компенсируют лекарство, больше не поставляют его в аптеки”, — сказала она.

Собеседница сообщила, что комментарии к различным изменениям в законы подаются ими на регулярной основе.

"Однако те наши замечания до сих пор не учитывают. Насколько я понимаю, некоторых лекарств в будущем списке не останется. Опять же, человек будет искать то, что он привык принимать. Все очень сложно. В министерстве объясняют, что нет таких лекарств, в которых не будет действующих веществ. Лекарств с одним и тем же действующим веществом может быть и 5, и 10, но не обязательно каждое лекарство подходит человеку, потому что особенно сложно комбинировать лекарства, если человек страдает несколькими серьезными хроническими заболеваниями”, – подчеркнула В. Аугустинене.

По мнению представителя пациентов, при появлении нового препарата с тем же действующим веществом предыдущие препараты не должны исключаться из списка компенсируемых.

“Больничная касса все время объясняет, что так хотят сэкономить средства фонда обязательного медицинского страхования, но не очень понятно, как будут экономить, потому что за всю группу лекарств платится одна и та же базовая цена, разница только в наценке. Наверное, главный акцент в том, что установлена ​​максимальная наценка на эту группу препаратов”, — предположила она.

В. Аугустинене признала, что это изнуряет людей в регионах, где мало аптек.

“Эта беготня... Если человек живет в деревне, он приехал в центр города, знает аптеки, ему там удобнее покупать. Например, Кедайняй, Йонава. Если не могут найти в своем городе, то приходится ехать в другие города - это сложно, особенно пожилым людям с низкими доходами. Ведь поездка тоже стоит денег. Согласно приказам министра, если человек идет в аптеку, а там нет нужного ему лекарства, его должны заказать, но иногда говорят, что заказать негде”, - сказала В. Аугустинене.

“Иногда смена одного препарата портит всю схему лечения. Это дополнительные проблемы и для пациента, и для врача, который должен искать какие-то новые варианты”, — добавила она.

Анжелика Орайте, начальник отдела фармацевтической политики Министерства здравоохранения (Минздрав), заявила, что проблема лекарственного обеспечения известна во всем ЕС.

“Нарушения в поставках лекарств или причины проблем с поставками очень разнообразны. Чаще всего выявляются проблемы, связанные с производством лекарственных средств, нехватка действующих веществ, логистические проблемы, повышенная потребность в лекарственных средствах и другие. На уровне ЕС эта проблема больше всего обострилась в начале пандемии COVID”, — сказала представитель Минздрава.

Из-за этого, по ее словам, в начале 2020 года ЕС согласовал стратегию решения перечисленных проблем.

“Проблема в том, что из-за непоняток с лекарствами данный конкретный пациент не может получить лечение препаратом, с которым есть проблемы, или не может быть заменить его другим препаратом. В других случаях, когда есть проблемы с препаратом, это не обязательно означает, что больной не будет получать лечение”, — пояснила А. Орайте.

Она пояснила, что до недавнего времени цены компенсируемых препаратов менялись четыре раза в год.

“В то время, когда они менялись четыре раза в год, поставщики лекарств обычно не успевали адаптироваться, аптеки не успевали заказывать, и создавался определенный период времени, в течение которого появлялся дефицит”, — сказала представитель министерства.

В результате, по словам А. Орайте, процедура изменена, и цены меняются два раза в год.

“Цены утверждаются за месяц до их вступления в силу — один вступает в силу с января, другой — с июля. 1 декабря и 1 июня все желающие могут узнать, какие лекарства включены в список. Надеемся, что это изменение решит проблему недостатка лекарств”, — сказала собеседница.

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