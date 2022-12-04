Парк королей и королев и бывшее убежище нацистов. Почему нужно посетить Приморский региональный парк и в чем его уникальность?

Приморский региональный парк – сокровищница Литвы, место, где встречаются две стихии – большая вода с сушей, соседствующие на протяжении многих тысяч лет.

В золотистых дюнах, которые, словно стержни, держат корабельные сосны, затерялись руины старой нацистской крепости. Тихие воды озер посреди хвойных лесов плещутся о пологие берега, отвесные песчаные склоны омывают серые волны Балтики, а холодные морские ветра, перекликающиеся с криками чаек, доносят напевы богини Юрате. По легенде, она до сих пор прикована к скале на дне моря среди обломков своего янтарного замка из-за невинной любви к местному рыбаку.

Такие предания из поколения в поколение, из уст в уста передают местные жители, оберегая сакральное наследие древней культуры балтов. Сегодня эта часть литовского взморья известна главным образом за счет многокилометровой линии пляжей с белым песком, разветвленной линии пеших троп, велосипедных дорожек, обзорных площадок и редких видов зверей и птиц, занесенных в Красную книгу. За 28 лет своего существования этот лесопарк претерпел множество изменений, став негласным свидетелем и участником живого хода истории, смены эпох и самого человека – его привычек, поведения и взглядов на жизнь.

"Парк сформировался в 1992 году, но администрация появилась только в 1997 году. Кстати, больше 3 000 гектаров парка занимают пространства Балтийского моря. Когда я выбирал место работы, изначально понимал, что здесь будет очень много проблем, – говорит главный эколог Приморского регионального парка Эрландаса Паплаускиса. – После распада Советского Союза независимая Литва должна была решить вопрос с природными зонами, не допустив того, чтобы они перешли в частные руки. Их общественный статус должен был быть сохранен. Работа над формированием этих резерватов, по сути, была тем же процессом становления государства на отдельно взятой территории. Сначала было очень нелегко – что-то мы потеряли, что-то удалось отстоять, но хаотичная и непрозрачная приватизация отразилась и на нас: парк был на грани уничтожения. Я противился тому, чтобы все взморье и приморские леса стали частной собственностью. Были люди, получившие землю незаконно, ведь места здесь очень благодатные. В конце концов, государство окрепло и осознало, что есть такое понятие, как интересы общества. К слову, я очень благодарен первому Сейму Литвы. На мой взгляд, на заре независимости у нас был парламент интеллигентов-идеалистов, осознававший необходимость заботиться о природном наследии и сохранять эти территории как рекреационные пространства. Такие места обязаны находиться в общественном пользовании. Красоты живой природы принадлежат народу. Если бы не тот Сейм, не исключаю, что последующие не были бы столь честны и благоразумны".

Привет из Ледникового периода

Главное достояние и жемчужина природного парка – отвесный обрыв под названием Шапка голландца. Этот склон высотой 24,5 метра между поселками Гируляй и Каркле заметно выделяется на фоне балтийских равнин, у него очень интересная история. Он появился здесь в результате таяния ледников, покрывавших эти территории около 15 тыс. лет назад. Ученые утверждают, что это "параболическая дюна, нанесенная на моренный гребень". Известно, что ежегодно холм уменьшается, а вымываемый из него песок оседает на близлежащих пляжах. На литовском взморье вы более нигде не найдете откосов такой высоты. Шапка голландца, которую также называют Голландский колпак, внесена в список объектов природного наследия.

Обрыв хранит в себе множество тайн – сам по себе он является не только природным памятником, но и историко-археологическим. Например, известны как минимум три случая, когда люди находили вымытые из песчаной скалы кости мамонта, возраст которых составлял не менее 23 тысяч лет. Две из них сегодня хранятся в центре для туристов Приморского регионального парка, что является еще одним отличным поводом посетить это место.

Говоря о географии, парк растянулся вдоль береговой линии – от поселка Гируляй до предместий Паланги. Его площадь составляет более 5 000 гектаров, здесь находятся одни из лучших в стране пляжей с чистым белым песком. Для жаждущих уединенности лучшего места не найти, поскольку шумные туристы до них не доезжают – большинство предпочитает отдыхать в Клайпеде или в Смильтине. Кроме того, в этой обители хвойных деревьев насчитывается сразу несколько небольших заповедников – природный резерват Плазе, сформированный вокруг озера с одноименным названием; ландшафтные заказники в Шайпяй и Нямирсете; в рыбацкой деревушке в Каркле находятся ботанический, талассологический и этнокультурный заказники. В поселке Калоте, прилегающему еще к одному озеру, расположен ботанико-зоологический заказник. К слову, все эти водоемы образовались в период таяния ледников. Сегодня рядом с ними оборудованы смотровые площадки для наблюдения за редкими видами птиц.

Приморский региональный парк – место зимовки многих северных птиц. Со школьной скамьи нам рассказывают, что птицы улетают на юг, но жизнь такова, что для многих видов именно прибрежные районы Литвы и есть те самые теплые края. В Клайпедский край летят зимовать птицы с русского севера, из Скандинавских стран.

Помимо природного богатства, в трех упомянутых деревушках – в Каркле, Нямирсете и Шайпяй, которые появились на исторической карте еще во времена правления тевтонов, – есть несколько уникальных архитектурных памятников. Среди них старинные усадьбы, имения и гостиница, построенные в начале XX века, а также спасательная станция для судов, терпящих бедствие. Раньше эти местечки назывались иначе – Каркельбек, Ниммерсатт и Шайпен Томс. Веками здесь жили местные рыбаки, в основном это были литовцы и курши, однако литовские названия поселений укоренились на этих землях относительно недавно.

Королевская дюна

Отвесный обрыв издавна служил ориентиром для рыбаков и мореплавателей. В 1818 здесь даже были установлены особые навигационные предупредительные знаки для проходящих мимо судов. Сам холм окрестили Шапкой голландца, и это произошло неслучайно. Принято считать, что он очень похож на фирменный колпак, который носили в то время жители Нидерландов. Правда, так его называли лишь моряки. До этого склон был известен как Мелнмуйже – это старинное латышское слово с куршскими корнями. Дословно его можно перевести как "Черная мыза" или "Черная усадьба".

Тропы лесопарка, как и сам обрыв, стали популярным местом для прогулок задолго до 1997 года – именно тогда в Приморском региональном парке появилась постоянная администрация. Он был хорошо известен любителям свежего воздуха еще с конца XVIII века, а в 1807-1808 годах она прославилась на всю Пруссию. В то время в Мемеле, который временно стал столицей государства, большая часть которого была захвачена наполеоновской армией, находилась королевская семья. Монаршие особы любили здесь гулять, наслаждаться видами и провожать закаты. К слову, и сегодня эта точка считается самым лучшим в Литве местом, откуда можно понаблюдать, как солнце медленно опускается за линию горизонта. Побороться с ним за этот статус может разве что пирс в Паланге.

Близкая подруга королевы Луиза принцесса Марианна Прусская писала: "Самое красивое место в этом пространстве – старая маленькая дубовая роща на высоком морском берегу, с которого открывается вид на необъятные водные глади".

Разветвленная сеть тропинок и дорог – отличительная черта парка, она позволяет рассмотреть заповедники во всей красе. На юг и север от Шапки голландца тянется крутой откос берега Литоринового моря, сформированный волнами еще 5-7 тысяч лет назад. Здесь образовались глубокие изобиловавшие родниками овраги с короткими стремительными ручьями. В конце XIX века в ходе озеленения Гируляйского побережья в этих живописных местах был создан полноценный парк для прогулок мемельлендеров. Были высажены дубки, буки, клены, на вершине обрыва оборудовали обзорные площадки с беседками.

Самая известная тропа, которая сохранилась до сегодняшнего дня, была названа Литориновой. Литорина – это одна из стадий образования Балтийского моря. Про нее подробно рассказывается на стендах парка, разбросанных в гуще старинного леса.

Далеко не все знают, что парковый лес появился здесь 100 лет назад – его посадку финансировала местная купеческая гильдия. В первую очередь, купцы заботились об экологии Мемеля, осознанно создавали рекреационную зону, но деревья высаживали и из практических соображений. Они должны были служить в качестве барьера от штормов и песчаных наносов.

Погребенный в дюнах

У самого синего моря на территории парка находится еще один объект, который привлекает внимание туристов, любителей истории и искателей приключений. Несмотря на тихую уединенную атмосферу, не все знают, что 76 лет назад здесь шли ожесточенные бои, а в песчаных дюнах затерялись останки нацистского форта – батареи Мемель-Норд, которую клайпедчане называют "Черная крепость".

История цитадели берет свое начало в 1939 году, когда Гитлер начал планомерную подготовку к войне на востоке. Военное командование нацистской Германии видело необходимость в укреплении приморской зоны на подступах к самой западной точке Восточной Пруссии. Вокруг Мемеля возвели несколько крепостей, на которых разместили зенитные орудия. Бастион Мемель-Норд использовался не только для противовоздушной обороны, но и в качестве береговой батареи, прикрывавшей акваторию порта и вход в Куршский залив. После того как город был взят Красной армией, комплекс перешел под контроль Балтийского флота СССР, но в 60-х годах надобность в ней отпала, цитадель была заброшена.

Сегодня же здесь оборудована экспозиция, историки-любители организуют разные мероприятия и проводят экскурсии по территории бастиона. Батарея привлекает не только туристов, но и деятелей искусства. Так, в 2010 году телеканал Discovery снял здесь эпизоды документального фильма о высадке американских и британских войск в Нормандии, а писательница Рута Ванагайте и актер Владас Багдонас в свое время использовали крепость как живую театральную сцену для своих спектаклей.

Уникальность литовского взморья в том, что его очень мало (если посчитать, то на одного жителя страны приходится всего три сантиметра береговой линии), поэтому для каждого жителя Литвы доступ к морю и море само по себе играет такую большую роль. А Шапка голландца – лучшая из жемчужин в короне под названием Малая Литва или, как ее называют здесь – Прусская Литва.

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