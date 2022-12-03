После регистрации донора реципиентам в Каунасе сделали пересадку печени и почек

После регистрации донора в больнице Литовского университета наук о здоровье реципиентам в Каунасской клинике были проведены трансплантации печени и почек.

Как сообщило в пятницу Национальное бюро трансплантологии (НБТ), после проведенных анализов было установлено, что помимо печени и почек умершего человека для трансплантации подходят роговица и сосудистая ткань.

Это уже 45-й эффективный донор органов в этом году.

Как сообщает НБТ, роговица и сосудистая ткань были переданы в Банк тканей.

В настоящее время в Литве ожидают трансплантации 311 человек: 64 ждут пересадки почки, 31 - сердца, 9 - легких, 4 - комплекса сердце-легкие, 48 - печени, 155 - роговицы. Среди них четверо детей.

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