За 3 грамма "травки" — международный розыск женщины и тюрьма в Литве: я даже не знала, что здесь это незаконно

Европейский ордер на арест, международный розыск, арест и крупный штраф - вот что получила 47-летняя Довиле В., отправив сыну по почте 3 грамма гашиша.

“Я даже не знала, что здесь это преступление”, — сказала Довиле, которая живет в Испании уже 23 года, когда предстала перед судом за распространение наркотиков и контрабанду.

Вся эта история началась еще в конце 2020-х, когда женщина позвонила сыну, который живет с бабушкой в ​​Литве. Во время разговора он упомянул своей матери, что у его друга скоро день рождения, и они хотят весело провести время, покуривая “травку”.

Унюхала собака департамента таможни

“Когда мы разговаривали, мы не знали, что отправлять такие материалы в Литву незаконно, — объяснила Довиле и рассказала об обстановке, в которой она живет. - В Испании все курят где попало, можно купить, полиция ничего не говорит. В Испании, если полиция находит теплицы для выращивания, выписывают штраф в размере 200-300 евро за гораздо большее количество, в тюрьму не сажают”.

Женщина, проживающая в центре Альмерии, утверждала, что здесь много киосков для продажи марихуаны. Она попросила у работника одного из таких магазинов коноплю за 10 евро, он вышел на улицу и протянул ей кусочек гашиша.

“После того, как я его купила, я вернулась, спрессовала кусочек, чтобы его не было видно в конверте, вложила его в музыкальную открытку, написала поздравление, вложила две свои фотографии, заклеила и отправила на адрес мамы”, — рассказала Довиле, а на вопрос суда добавила, что написала на конверте и свой обратный адрес.

Однако конверт не дошел до адресата. В канун Нового года, 31 декабря, посылка дошла до Литвы, но на таможне на нее обратила внимание служебная собака Шансас. Проверив содержимое, сотрудники обнаружили открытку, внутри которой находилось завернутое в полиэтиленовую пленку вещество растительного происхождения, источающее запах конопли. Позже эксперт подтвердил подозрения, гашиш прислали по почте, его вес составил 3,41 г.

После начала следствия на допрос вызвали женщину, которой была адресована посылка.

Она рассказала, что с ней жил ее внук, но недавно он покончил жизнь самоубийством. На вопрос о посылке сказала, что ничего о ней не знает, помнит только, что внук спросил перед Рождеством, не пришло ли мамино письмо с поздравлениями.

Международный розыск

Должностные лица также связались с отправителем письма — Довиле — и попросили ее приехать на допрос в Литву, но она туда так и не приехала.

Поскольку расследование велось по двум тяжким преступлениям — контрабанде и торговле наркотиками — в отношении женщины был выписан европейский ордер на арест. В марте 2022 года ее задержали в Испании, а затем отправили обратно в Литву, где заключили на 2 месяца.

Женщина не пыталась отрицать вину, она призналась, что покупала и пересылала сыну наркотики.

“Я никогда не занималась распространением наркотиков, впервые отправляла и понятия не имела, что может произойти такая ситуация. Я не наркоторговец, приношу свои извинения литовскому суду и прошу как можно скорее экстрадировать меня обратно в Испанию", - заявила обвиняемая в суде.

Правда, в ее показаниях, данных на досудебном следствии, упоминается, что женщина осознавала, что переправляет наркотики из Испании в Литву.

“Я просто не осознавала, что совершаю уголовное преступление, думала, что уголовная ответственность только за пересылку наркотиков в крупном размере, а за то небольшое количество, которое я пересылала, только административная ответственность. Я глубоко сожалею о преступлениях, которые я совершила", - сказала она.

Из-за совершенных преступлений Довиле грозило много лет тюрьмы, минимальное наказание, предусмотренное законом за контрабанду наркотиков, составляет 3 года лишения свободы, максимальное – 10 лет.

Однако судья Вильнюсского окружного суда Юргита Мационите, рассматривавшая это дело, решила в качестве исключения назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено Уголовным кодексом.

“При назначении наказания обвиняемой Довиле В. суд определяет, что по рассматриваемому делу тяжесть совершенных преступлений с учетом их места, способа и наступивших последствий значительно ниже.

Также, оценив личность обвиняемой, суд решает, что назначение ей наказания в виде лишения свободы за тяжкие преступления было бы несправедливым. При оценке личности Довиле В. суд учитывает ее поведение до совершения преступных деяний, во время совершения преступных деяний и после совершения преступных деяний. Довиле В. ранее не судима, административно не привлекалась, в настоящее время не может работать в связи с лечением от депрессии, ей назначен длительный период нетрудоспособности. Это свидетельствует о том, что опасность личности обвиняемой невелика.

Суд также оценивает обстоятельства психологического состояния подсудимой, смерти двух ее сыновей. Кроме того, стоит отметить, что отстранение обвиняемой от социума может негативно сказаться на ее социальных отношениях, поэтому цели наказания не будут достигнуты путем фактического отбывания наказания в виде лишения свободы и изоляции ее от общества. С учетом изложенного, Довиле В. <...> назначаются более мягкие наказания, чем те, которые предусмотрены законом за указанные преступления", - сказала судья.

Она дала Довиле 60 суток заключения, но поскольку именно столько времени она провела за решеткой в ​​ожидании приговора суда, считается, что женщина уже отбыла наказание.

Правда, Довиле В. также обязана возместить Департаменту полиции расходы на экстрадицию в размере 2581,51 евро. Осужденная согласилась с этим приговором и не обжаловала его, он имеет юридическую силу.

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