Слова об уходе из России не подкрепились действиями: прилавки забиты западными товарами

Украина ведет ожесточенные бои за свою независимость, а обещания иностранных компаний уйти с российского рынка так и остались обещаниями. Несмотря на официальные заявления компаний, популярные товары западного производства по-прежнему можно свободно приобрести на прилавках калининградских торговых центров.

Например, майонез Hellmans и его соусы, томатный кетчуп Heinz или различные приправы, макароны Barilla или недавно выпущенные соусы для бургеров Hellmans можно увидеть на прилавках даже в то время, когда продолжается военное вторжение России в Украину, говорится в пресс-релизе.

Сроки годности подтверждают, что вышеперечисленные товары недавно попали на прилавки. Товары действительны до середины следующего года, их также можно заказать онлайн.

В то же время международная компания Unilever, управляющая брендом Hellmans, в начале года официально объявила о приостановке своей деятельности в России.

“Мы по-прежнему осуждаем войну в Украине и расцениваем это как жестокий и бессмысленный акт агрессии российского государства”, — заявил генеральный директор компании Аланд Джоуп в официальном заявлении в марте, добавив, что компания прекратила весь импорт и экспорт своей продукции в Россию и из нее.

“Мы также заморозим все расходы на СМИ и рекламу. Мы не будем больше вкладывать капитал в страну и не получим выгоды от нашего присутствия в России”, — в марте заявило руководство Unilever.

Производитель соусов Heinz также официально объявил о прекращении импорта своей продукции в Россию.

“Пока мы продолжаем внимательно следить за гуманитарным кризисом в Украине, Kraft Heinz приостановил все новые инвестиции в Россию, а также весь экспорт продукции Kraft Heinz в Россию и импорт продукции из России”, — говорится в официальном заявлении компании.

Однако реальность несколько иная. Продукцией Hellmans, Heinz и других западных производителей забиты полки супермаркетов в России, а слова об уходе так и остались словами. Продукцию Heinz также можно приобрести онлайн в розничной сети Spar по всей России.

После публичного дистанцирования от России компания Unilever, которая продолжает работать здесь, заявляет, что у нее также есть офис в Украине, в Киеве, где работают 14 сотрудников.

Продукты Heinz, Hellmans или Barilla также являются одними из самых популярных в Литве, их можно приобрести почти во всех торговых сетях, бесплатно попробовать в ресторанах общественного питания, а годовой объем продаж этих продуктов в Литве превышает десятки миллионов евро.

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