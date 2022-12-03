Украинцы поделились впечатлениями от литовских школ: где лучше учиться?

С начала войны Литва столкнулась с многотысячным наплывом беженцев из Украины. В страну прибыло более 24 тыс. несовершеннолетних украинцев. Поскольку боевые действия затянулись, перед приезжими встал вопрос о продолжении обучения своих детей здесь – на территории Литовской Республики. Сегодня в местных образовательных учреждениях зарегистрировано около 13 тыс. украинских переселенцев. Кто-то из них учится в русскоязычных школах, кто-то – в литовских, кто-то в специально созданных на базе гимназий и прогимназий украинских группах. Как их там принимают и каковы их впечатления от местной системы образования? Об этом мы расспросили родителей.

Наталья Говорун, психолог, киевлянка (приехала в Литву вместе с дочерью в конце марта)

Начиная с апреля дочка учится в литовскоязычной школе – в Вильнюсе. Ей очень нравится. Приняли тепло, было очень много поддержки и помощи. В их классе сейчас два украинца. Что касается трудностей с пониманием языка, есть помощница, которая переводит. Также помогают сверстники – дети, которые говорят и понимают по-русски тоже переводят и помогают. Адаптация проходит хорошо, но вот интеграция происходит очень медленно. Украинцы в основном держатся вместе и дружат друг с другом. Но все же и с литовскими детьми тоже контакт есть – завязывается дружба.

Foto: Asm. albumo nuotr.

Александра Карасева, Запорожье

Мы приехали в Литву в марте. По приезду я сразу нашла работу – в логистической фирме. Моему сыну семь лет. Он учится во втором классе.

Foto: Asm. albumo nuotr.

Школу мы выбирали по простому принципу – чтобы была недалеко. В итоге отдали ребенка в русско-польскую Григишскую гимназию. Но в будущем планируем перевести сына в другое учебное заведение. Отношение в школе обычное. Не могу сказать, что нам оказали какую-то особенную помощь. Учебники, которые обещали выдать бесплатно, пришлось покупать за свои деньги. Их, видимо, нужно было долго ждать. Также мне не нравилось, что учителя в школе могут повышать голос на детей. Кроме того, в школе плохое питание. Не думайте, что мы очень вредные, просто это факт – дети там не едят то, что им дают. Есть еще несколько не самых приятных факторов. Например, плохо работает продленка, не зовут на собрания… Надеюсь, в третий класс ребенок пойдет в школу уже непосредственно в Вильнюсе.

Foto: Asm. albumo nuotr.

Наталья, Кривой Рог

У меня двое детей. Девочка и мальчик. Виктории – 13 лет. Сергею – 10 лет. Мы приехали в Литву в середине марта. Осели в Клайпеде. Изначально дети пошли в русскоязычную прогимназию – школу им. Максима Горького. Устроили туда легко, нашли ее самостоятельно, поскольку она находится прямо у дома, где мы живем. Нас там приняли очень хорошо, ничего плохого сказать о ней не могу, но наши менталитеты все же отличаются, моим детям было немного некомфортно. Они больше сблизились с другими украинскими детьми, которые там учились, нежели с местными, но это естественно. После того, как в Клайпеде открылся филиал Международной украинской школы (МУШ), я перевела их туда. Сейчас они счастливы. Но впечатления о школе Горького у нас хорошие – как от детей, так и от учителей, так и от администрации. Когда моя дочь первый день пришла в класс, а она у меня очень застенчивая, каждый ребенок индивидуально подошел и познакомился с ней, а когда мы забирали документы и уходили из школы каждый одноклассник подошел и попрощался. Это было очень трогательно и приятно.

Таисия Ткачено, Горишние Плавни (бывший Комсомольск)

Мы выезжали из Полтавской области, Горишние Плавни находятся рядом с городом Кременчуг, по которому россияне очень часто бьют ракетами. Я мама в декрете. На момент начала вторжения моему сыну был один год и три месяца. Дочке – 13 лет. Добираться до Литвы было очень сложно, даже не хочу об этом рассказывать… Ехали со слезами на глазах. Сейчас мы находимся в Алитусе. Сюда нас привез работодатель моего мужа. Здесь нам дали однокомнатную квартиру, поэтому мы решили остаться. Сыночка определили в детский садик, а дочь пошла в литовскую школу – в прогимназию Видзгирё. Когда мы приехали, там уже было несколько украинцев. Литовский она учит с удовольствием, он дается ей лучше, чем английский. Несмотря на то, что город маленький, дочке здесь нравится настолько, что она даже не хочет домой.

Foto: Asm. albumo nuotr.

Катерина Заложная, экономист, Чернигов

"Наша большая литовская семья состоит из 2 мама и 3 детей" – так мы шутим после того, как сняли общее жилье и начали вести совместный быт в Клайпеде. Мы приехали сюда 25 марта из оккупированного Чернигова – города-героя, который стал живым щитом для Киева. Прожив почти месяц в городе под обстрелами, было принято решение вывозить детей на безопасные территории и обеспечить им возможность получить образование. Утром 19 марта мы – я с сыном девяти лет, а также соседка Вера с дочкой девяти лет и сыном 14 лет, сели в малолитражку голубого цвета и поехали в свое незапланированное путешествие. К границе с ЕС мы добирались пять дней – было принято решение ехать в страны с наименьшим языковым барьером, чтобы дети могли легко влиться в процесс обучения и наверстать утраченную информацию прошедшего месяца. Приехав в Литву, нас встретили родственники нашей соседки из Украины, они помогли нам разместиться во временном социальном жилье в летнем кемпинге в Гируляй и взяли нас под опеку: водили в центр миграции, помогали с поликлиниками, писали вместо нас письма в школы. Если бы не они, наш период адаптации затянулся бы надолго. Но благодаря теплому приему и постоянному кураторству, уже через две недели мы смогли арендовать жилье, наши дети были записаны в школу.

Foto: Asm. albumo nuotr.

Светлане – родственнице нашей соседки из Чернигова – я хочу посвятить отдельный рассказ. Она – клайпедчанка с невероятно до войны женщина, обеспечила детей всем необходимым для школы, писала вместо нас письма во все русскоязычные школы Клайпеды, а после еще и просила управление школы, чтобы те временно обеспечили нас бесплатным питанием.

Найти жилье недалеко от дома, в Старом городе, нам не удалось – в школах не было места. По просьбе Светланы двух младших детей пригласили в русскоязычную прогимназию Паюрё в южной части города. Несмотря на то, что школа находилась очень далеко от дома и дети не могли самостоятельно ориентироваться в чужом городе в общественном транспорте, мы все же приняли решение идти учиться. От нас до школы ехать 45 минут, для детей из другой страны и в состоянии шока это было слишком тяжело. Первые два месяца я возила и забирала детей самостоятельно. Директор школы очень светлый и отзывчивый человек, она помогла заполнить все необходимые бумаги, всегда отвечала на вопросы и даже лично звонила и интересовалась нашими делами. Я благодарна ей, но на этом все. К сожалению, в то время в том районе [крупный микрорайон на юге Клайпеды] было еще много ярко выраженных пророссийски настроенных людей. Кроме того, немало автомобилей привозили детей на российских номерах. Было много машин с георгиевскими ленточками. Были случаи, когда мой автомобиль на украинских номерах подрезали или блокировали. Среди наших одноклассников были дети, которые рассказывали нашим детям, что «вас освободят скоро»… Из-за этого мой сын встревал в драки.

Помимо прочего, учитель запрещала детям выходить из класса на переменах, аргументируя это тем, что пандемия коронавируса еще не закончилась, но я думаю на то была другая причина. Учитель не уведомляла нас как родителей, когда ребенок плохо себя чувствовал или плакал. Я узнавала об этом постфактум. Последней каплей стало, когда в мае я приехала забирать детей, а они плакали возле школы. На мой вопрос "Почему?" дети ответили, что они голодные! Сказали, что сегодня их отвели в столовую и уведомили, что месяц бесплатного питания закончился, поэтому кормить их больше не будут. С 8 утра до 14 часов они были без еды. Телефонами пользоваться запрещали. Сам учитель ничего не сообщил накануне, и в этот день также ничего не написал мне. Когда я поинтересовалась у нее о причинах, она сказала, что ей жаль, но это зависит не от нее.

Foto: Asm. albumo nuotr.

Летом мы сменили адрес жительства и приступили к поиску школы, но теперь уже через муниципалитет. Все оказалось достаточно просто – нам предложили школу Сантарвес. Она тоже русскоязычная, но здесь есть украинские классы с украинской программой обучения и украинскими учителями. На встрече с директором этим летом нам объяснили все условия. Администрация очень лояльная. Программа у детей полостью украинская – на родном детям языке, без необходимости учить стихотворения «загарбникiв» [захватчиков]. Дети счастливы, что они учатся с соотечественниками. Наш учитель родом из Киева. Все очень хорошо. Невероятная благодарность литовскому Минобразования за возможность детям продолжать привычную жизнь! Здесь их никто не выделяет как белых ворон. У нас нет учебников. Да, нет вообще! Нет украинских учебников, но мы же не из Тайги – у нас есть интернет и компьютер, поэтому дети учатся по онлайн-учебникам.

Любимое место наших детей после школы – это детский центр "Либери", который играет в моей жизни и жизни моих детей огромную роль вот уже восьмой месяц. "Либери" – это второй дом для детей, где их в первую очередь понимают и любят. Это дневной центр, где вместе работают местные и украинские педагоги и волонтеры. Дети ездят на множество экскурсий, им проводят мастер-классы, обучения разным техникам изобразительного искусства, с ними работают психологи, их вкусно кормят, помогают с канцелярией и даже техникой для школы, если нужно! С помощью этого детского центра помощь получили сотни мамочек с новорожденными, а мои дети за лето абсолютно бесплатно посетили десятки исторических мест Литвы.

Foto: Asm. albumo nuotr.

Вера Соболева, Чернигов

Вместе с Катериной мы приехали в Клайпеду в марте. Моей дочке Виктории 9 лет, а Максиму, сыну, 14 лет. Про младших детей уже рассказала Катерина. Что касается старшего, изначально мы отправили его в литовскую среднюю школу Пранаса Машётаса – неподалеку от упомянутой школы Паюрё, чтобы он был рядом с младшенькими. Эта школа – кладезь тепла и понимания. К нам подходили учителя и приглашали учиться у них и младших детей. Максим посещал школу с удовольствием, его кормили, помогали с канцелярскими принадлежностями, давали с собой на выходные молоко и некоторые другие продукты, он выходил оттуда радостным. Кроме того, в школе дали планшет для того, чтобы Макс мог учиться удаленно со своими одноклассниками из Украины, но при этом бы находился в школе. Школа сделала все, чтобы ребенок адаптировался и хотел идти туда. Летом, поскольку больше не было надобности в наблюдении за младшими, Максима перевели в новую школу – в русскоязычную гимназию Айтваро. Она ближе к дому. В его классе все ученики – украинцы, но весь класс учится по литовской программе. Кроме того, Максим продолжает дистанционно учиться и в украинской школе. Он планирует сдавать экзамены как в Литве, так и в Украине. Гимназия организует экскурсии, походы и внеклассные мероприятия. Ребенку в ней легко. Что стало интересно для нас, украинцев: во-первых, в Литве есть так называемый электронный дневник, и это очень удобно – не нужно переспрашивать домашнее задание, видна посещаемость и успеваемость. Во-вторых, система электронных справок из поликлиник. Не радует то, что у нас нет бумажных учебников, но по сравнению с условиями в окопах, в которых находятся наши папы, это проблема – ерунда.

Foto: Asm. albumo nuotr.

По данным министерства образования, науки и спорта Литвы, 63% детей беженцев обучаются в школах с литовским языком обучения, 20% учатся в русскоязычных гимназиях и прогимназиях, 15% – по украинским программам на украинском языке.

Желающие обучаться на украинском могут делать это не только дистанционно, но и очно: в четырех литовских школах сформированы группы и классы, где украинцы могут учиться по украинским учебным программам. Одна из них в Каунасе – Všį Herojus, одна в Шяуляе – это прогимназия В. Кудиркос и две в Клайпеде – прогимназии Santarvės и Pajūrio.

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