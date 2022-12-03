Наталья Говорун, психолог, киевлянка (приехала в Литву вместе с дочерью в конце марта)
Начиная с апреля дочка учится в литовскоязычной школе – в Вильнюсе. Ей очень нравится. Приняли тепло, было очень много поддержки и помощи. В их классе сейчас два украинца. Что касается трудностей с пониманием языка, есть помощница, которая переводит. Также помогают сверстники – дети, которые говорят и понимают по-русски тоже переводят и помогают. Адаптация проходит хорошо, но вот интеграция происходит очень медленно. Украинцы в основном держатся вместе и дружат друг с другом. Но все же и с литовскими детьми тоже контакт есть – завязывается дружба.
Александра Карасева, Запорожье
Мы приехали в Литву в марте. По приезду я сразу нашла работу – в логистической фирме. Моему сыну семь лет. Он учится во втором классе.
Школу мы выбирали по простому принципу – чтобы была недалеко. В итоге отдали ребенка в русско-польскую Григишскую гимназию. Но в будущем планируем перевести сына в другое учебное заведение. Отношение в школе обычное. Не могу сказать, что нам оказали какую-то особенную помощь. Учебники, которые обещали выдать бесплатно, пришлось покупать за свои деньги. Их, видимо, нужно было долго ждать. Также мне не нравилось, что учителя в школе могут повышать голос на детей. Кроме того, в школе плохое питание. Не думайте, что мы очень вредные, просто это факт – дети там не едят то, что им дают. Есть еще несколько не самых приятных факторов. Например, плохо работает продленка, не зовут на собрания… Надеюсь, в третий класс ребенок пойдет в школу уже непосредственно в Вильнюсе.
Наталья, Кривой Рог
У меня двое детей. Девочка и мальчик. Виктории – 13 лет. Сергею – 10 лет. Мы приехали в Литву в середине марта. Осели в Клайпеде. Изначально дети пошли в русскоязычную прогимназию – школу им. Максима Горького. Устроили туда легко, нашли ее самостоятельно, поскольку она находится прямо у дома, где мы живем. Нас там приняли очень хорошо, ничего плохого сказать о ней не могу, но наши менталитеты все же отличаются, моим детям было немного некомфортно. Они больше сблизились с другими украинскими детьми, которые там учились, нежели с местными, но это естественно. После того, как в Клайпеде открылся филиал Международной украинской школы (МУШ), я перевела их туда. Сейчас они счастливы. Но впечатления о школе Горького у нас хорошие – как от детей, так и от учителей, так и от администрации. Когда моя дочь первый день пришла в класс, а она у меня очень застенчивая, каждый ребенок индивидуально подошел и познакомился с ней, а когда мы забирали документы и уходили из школы каждый одноклассник подошел и попрощался. Это было очень трогательно и приятно.
Таисия Ткачено, Горишние Плавни (бывший Комсомольск)
Мы выезжали из Полтавской области, Горишние Плавни находятся рядом с городом Кременчуг, по которому россияне очень часто бьют ракетами. Я мама в декрете. На момент начала вторжения моему сыну был один год и три месяца. Дочке – 13 лет. Добираться до Литвы было очень сложно, даже не хочу об этом рассказывать… Ехали со слезами на глазах. Сейчас мы находимся в Алитусе. Сюда нас привез работодатель моего мужа. Здесь нам дали однокомнатную квартиру, поэтому мы решили остаться. Сыночка определили в детский садик, а дочь пошла в литовскую школу – в прогимназию Видзгирё. Когда мы приехали, там уже было несколько украинцев. Литовский она учит с удовольствием, он дается ей лучше, чем английский. Несмотря на то, что город маленький, дочке здесь нравится настолько, что она даже не хочет домой.
Катерина Заложная, экономист, Чернигов
"Наша большая литовская семья состоит из 2 мама и 3 детей" – так мы шутим после того, как сняли общее жилье и начали вести совместный быт в Клайпеде. Мы приехали сюда 25 марта из оккупированного Чернигова – города-героя, который стал живым щитом для Киева. Прожив почти месяц в городе под обстрелами, было принято решение вывозить детей на безопасные территории и обеспечить им возможность получить образование. Утром 19 марта мы – я с сыном девяти лет, а также соседка Вера с дочкой девяти лет и сыном 14 лет, сели в малолитражку голубого цвета и поехали в свое незапланированное путешествие. К границе с ЕС мы добирались пять дней – было принято решение ехать в страны с наименьшим языковым барьером, чтобы дети могли легко влиться в процесс обучения и наверстать утраченную информацию прошедшего месяца. Приехав в Литву, нас встретили родственники нашей соседки из Украины, они помогли нам разместиться во временном социальном жилье в летнем кемпинге в Гируляй и взяли нас под опеку: водили в центр миграции, помогали с поликлиниками, писали вместо нас письма в школы. Если бы не они, наш период адаптации затянулся бы надолго. Но благодаря теплому приему и постоянному кураторству, уже через две недели мы смогли арендовать жилье, наши дети были записаны в школу.
Светлане – родственнице нашей соседки из Чернигова – я хочу посвятить отдельный рассказ. Она – клайпедчанка с невероятно до войны женщина, обеспечила детей всем необходимым для школы, писала вместо нас письма во все русскоязычные школы Клайпеды, а после еще и просила управление школы, чтобы те временно обеспечили нас бесплатным питанием.
Найти жилье недалеко от дома, в Старом городе, нам не удалось – в школах не было места. По просьбе Светланы двух младших детей пригласили в русскоязычную прогимназию Паюрё в южной части города. Несмотря на то, что школа находилась очень далеко от дома и дети не могли самостоятельно ориентироваться в чужом городе в общественном транспорте, мы все же приняли решение идти учиться. От нас до школы ехать 45 минут, для детей из другой страны и в состоянии шока это было слишком тяжело. Первые два месяца я возила и забирала детей самостоятельно. Директор школы очень светлый и отзывчивый человек, она помогла заполнить все необходимые бумаги, всегда отвечала на вопросы и даже лично звонила и интересовалась нашими делами. Я благодарна ей, но на этом все. К сожалению, в то время в том районе [крупный микрорайон на юге Клайпеды] было еще много ярко выраженных пророссийски настроенных людей. Кроме того, немало автомобилей привозили детей на российских номерах. Было много машин с георгиевскими ленточками. Были случаи, когда мой автомобиль на украинских номерах подрезали или блокировали. Среди наших одноклассников были дети, которые рассказывали нашим детям, что «вас освободят скоро»… Из-за этого мой сын встревал в драки.
Помимо прочего, учитель запрещала детям выходить из класса на переменах, аргументируя это тем, что пандемия коронавируса еще не закончилась, но я думаю на то была другая причина. Учитель не уведомляла нас как родителей, когда ребенок плохо себя чувствовал или плакал. Я узнавала об этом постфактум. Последней каплей стало, когда в мае я приехала забирать детей, а они плакали возле школы. На мой вопрос "Почему?" дети ответили, что они голодные! Сказали, что сегодня их отвели в столовую и уведомили, что месяц бесплатного питания закончился, поэтому кормить их больше не будут. С 8 утра до 14 часов они были без еды. Телефонами пользоваться запрещали. Сам учитель ничего не сообщил накануне, и в этот день также ничего не написал мне. Когда я поинтересовалась у нее о причинах, она сказала, что ей жаль, но это зависит не от нее.
Летом мы сменили адрес жительства и приступили к поиску школы, но теперь уже через муниципалитет. Все оказалось достаточно просто – нам предложили школу Сантарвес. Она тоже русскоязычная, но здесь есть украинские классы с украинской программой обучения и украинскими учителями. На встрече с директором этим летом нам объяснили все условия. Администрация очень лояльная. Программа у детей полостью украинская – на родном детям языке, без необходимости учить стихотворения «загарбникiв» [захватчиков]. Дети счастливы, что они учатся с соотечественниками. Наш учитель родом из Киева. Все очень хорошо. Невероятная благодарность литовскому Минобразования за возможность детям продолжать привычную жизнь! Здесь их никто не выделяет как белых ворон. У нас нет учебников. Да, нет вообще! Нет украинских учебников, но мы же не из Тайги – у нас есть интернет и компьютер, поэтому дети учатся по онлайн-учебникам.
Любимое место наших детей после школы – это детский центр "Либери", который играет в моей жизни и жизни моих детей огромную роль вот уже восьмой месяц. "Либери" – это второй дом для детей, где их в первую очередь понимают и любят. Это дневной центр, где вместе работают местные и украинские педагоги и волонтеры. Дети ездят на множество экскурсий, им проводят мастер-классы, обучения разным техникам изобразительного искусства, с ними работают психологи, их вкусно кормят, помогают с канцелярией и даже техникой для школы, если нужно! С помощью этого детского центра помощь получили сотни мамочек с новорожденными, а мои дети за лето абсолютно бесплатно посетили десятки исторических мест Литвы.
Вера Соболева, Чернигов
Вместе с Катериной мы приехали в Клайпеду в марте. Моей дочке Виктории 9 лет, а Максиму, сыну, 14 лет. Про младших детей уже рассказала Катерина. Что касается старшего, изначально мы отправили его в литовскую среднюю школу Пранаса Машётаса – неподалеку от упомянутой школы Паюрё, чтобы он был рядом с младшенькими. Эта школа – кладезь тепла и понимания. К нам подходили учителя и приглашали учиться у них и младших детей. Максим посещал школу с удовольствием, его кормили, помогали с канцелярскими принадлежностями, давали с собой на выходные молоко и некоторые другие продукты, он выходил оттуда радостным. Кроме того, в школе дали планшет для того, чтобы Макс мог учиться удаленно со своими одноклассниками из Украины, но при этом бы находился в школе. Школа сделала все, чтобы ребенок адаптировался и хотел идти туда. Летом, поскольку больше не было надобности в наблюдении за младшими, Максима перевели в новую школу – в русскоязычную гимназию Айтваро. Она ближе к дому. В его классе все ученики – украинцы, но весь класс учится по литовской программе. Кроме того, Максим продолжает дистанционно учиться и в украинской школе. Он планирует сдавать экзамены как в Литве, так и в Украине. Гимназия организует экскурсии, походы и внеклассные мероприятия. Ребенку в ней легко. Что стало интересно для нас, украинцев: во-первых, в Литве есть так называемый электронный дневник, и это очень удобно – не нужно переспрашивать домашнее задание, видна посещаемость и успеваемость. Во-вторых, система электронных справок из поликлиник. Не радует то, что у нас нет бумажных учебников, но по сравнению с условиями в окопах, в которых находятся наши папы, это проблема – ерунда.
По данным министерства образования, науки и спорта Литвы, 63% детей беженцев обучаются в школах с литовским языком обучения, 20% учатся в русскоязычных гимназиях и прогимназиях, 15% – по украинским программам на украинском языке.
Желающие обучаться на украинском могут делать это не только дистанционно, но и очно: в четырех литовских школах сформированы группы и классы, где украинцы могут учиться по украинским учебным программам. Одна из них в Каунасе – Všį Herojus, одна в Шяуляе – это прогимназия В. Кудиркос и две в Клайпеде – прогимназии Santarvės и Pajūrio.
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