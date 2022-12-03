Предупреждение для работников: в следующем году можете лишиться части накопленного отпуска

Тем, у кого накопилось много неиспользованных отпускных дней, следует быть осторожными, поскольку часть накопленных дней в следующем году может быть “списана” без какой-либо компенсации.

Кто с Нового года лишится части отпуска

По истечении трех лет с момента, когда работник приобрел право на полный ежегодный отпуск, но не воспользовался им, отпуск как бы списывается, т.е. он теряет право воспользоваться им или получить за него денежную компенсацию, как указано в Трудовом кодексе.

Дайва Чибирене, президент Литовской ассоциации аудиторов и бухгалтеров, обращает внимание на первое правило.

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“Отпускные старше трех лет списываются не в середине и не в конце года, а в первый день нового года. Отпуск за прошлый год нужно использовать до 31 декабря”, — отмечает она.

Во-вторых, 1 января 2023 года неиспользованные отпуска будут списаны, если работник их не использовал, а право на них было приобретено более 3-х лет назад.

“Если человек начал работать в августе 2018 года, то это он получил право на отпуск через 6 месяцев после трудоустройства, т.е. то есть в начале 2019 года. С этой даты мы отсчитываем три года”, — поясняет Д. Чибирене.

Так, с начала следующего года отпускные дни будут “списываться” в двух случаях: если работник вышел на работу во втором полугодии 2018 года, он лишится отпускных дней за 2018 и 2019 годы; если он начал работу в первом полугодии 2019 года - только за 2019 год.

“Если человек устроился на работу в середине 2018 года, отпускные, накопленные за полгода (2018 года) будут списаны, как и за 2019 год. В этом случае с 1 января 2023 года аннулируются отпускные дни за второе полугодие 2018 года и за весь 2019 год.

За 2019 год может быть 20 дней, а за 2018 год, если он начал работать с 1 июля, 10 дней. Всего 30 рабочих дней. Поэтому на 31 декабря у такого человека могло быть не менее 90 рабочих дней неиспользованного отпуска”, — поясняет собеседница.

Обменять на компенсацию нельзя

По ее словам, законодательство Литвы запрещает работодателю выплачивать компенсацию за неиспользованные дни отпуска.

“Вы не можете обменять неиспользованный отпуск на компенсацию. Если работник увольняется, он получает компенсацию. Но если тот отпуск уже списан, ему платят ровно столько, сколько осталось.

Например, у человека после списания осталось 60 рабочих дней, на следующий год — еще 20 дней. Если человека уволили в течение года до 31 декабря, он может получить компенсацию даже за 80 рабочих дней отпуска”, — подсчитывает она.

Собеседница признает, что эти расчеты сложны, но в принципе поддерживает такой порядок.

“То, что не разрешено переносить отпуск на следующий год, — это хорошо. В скандинавских странах не существует такого понятия, как перенос дней отпуска на следующий год — если вы их не использовали, значит, они вам не нужны, всего доброго. Можно было взять отпуск и отдохнуть”, — говорит Д. Чибирене.

Есть исключения

Государственная инспекция труда (ГИТ) напоминает, что часть ежегодного отпуска необходимо использовать один раз в год. Трудовой кодекс устанавливает период непрерывного отпуска, использование которого является обязанностью обеих сторон трудовых отношений.

По словам начальника отдела трудового права Евы Пиличяускайте, не должно быть случаев, когда работник накапливает несколько лет и не использует ежегодный отпуск. Так, Трудовым кодексом предусмотрены ограничения продолжительности начисления ежегодного отпуска.

Однако есть исключения, когда отпуск не “спишется”, даже если он накапливался более трех лет. Исключение составляют те случаи, когда работник фактически не мог использовать отпуск.

“Если работник не мог использовать ежегодный отпуск в связи с временной нетрудоспособностью, отпуском по уходу за ребенком или действиями работодателя, срок отпуска должен быть продлен на столько, сколько не было возможности использования работником ежегодного отпуска”, — объясняет ГИТ.

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