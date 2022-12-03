Традиционный вильнюсский каток открылся в очень необычном месте: мнения жителей по поводу этого решения расходятся

Вместе с календарной зимой в Вильнюс вернулся каток. Жители и гости города каждый год наслаждаются этим развлечением. Раньше главный каток столицы располагался возле Белого моста, на Ратушной и Лукишкской площадях. На этот раз место выбрано необычное - двор Лукишкской тюрьмы. Жители и гости Вильнюса говорят, что это пространство необычное, но идеально подходящее для подобных развлечений. Однако есть и те, кто считает, что некоторым это место не понравится.

Жители города довольны

"Я думаю, что это отличное место. Лукишкская тюрьма будет понемногу использоваться, и я думаю, что это очень удобное место, до которого можно добраться на общественном транспорте. Все очень красиво оформлено", - рассказали молодые люди, пришедшие на открытие катка 1 декабря.

Жительница Вильнюса, стоя в очереди на каток, радовалась возможности достать из шкафа свои запылившиеся коньки.

"Это наш первый раз, поэтому оценить пока не можем, но в остальном все выглядит хорошо", — добавили приехавшие в Вильнюс гости.

Артист Бенас Александравичюс, участник группы ba., рассуждал, успеет ли он приехать на каток после долгих репетиций, а также упомянул, что не хотел бы сломать руку. Однако он был рад, что это развлечение ожило практически на его собственном заднем дворе. В студии, расположенной на территории Лукишкской тюрьмы, он со своей группой проводит каждый день.

"Я думаю, что у Лукишкской тюрьмы есть два таких лагеря. Одни считают странным, что в месте, где были заключены люди, другие теперь веселятся и слушают музыку. Поэтому я думаю, что и с катком будет то же самое - одни, наверное, скажут, что аура здесь не подходит для приятного времяпрепровождения, а другие будут использовать пространство по-другому. Вы знаете, здесь стандартное разделение на лево и право", — размышлял он.

Каток будет работать каждый день вплоть до февраля

На каток также приглашаются дети до 18 лет и пенсионеры – стоимость билета для этих лиц составляет 4 евро. Для взрослых - 6 евро. У тех, кто прибывает в компании друзей, будет возможность приобрести билет на четверых. Билет для семьи из трех человек будет стоить 10 евро. Их можно приобрести онлайн или в кассе катка в Лукишкской тюрьме. Планируется, что "Вильнюсский каток 2.0" будет работать до конца февраля.

"Поскольку этот каток адаптирован к любым погодным условиям, у него есть крыша, охлаждаемый лед, мы можем работать даже при температуре до +10 градусов и дожде. Он может и будет работать каждый день", — говорит организатор П. Ожелис.

Время работы катка:

I-IV 10.00 - 22.00

V-VI 10:00 - 23:15

VII 10:00 - 22:00

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!