Департамент статистики: за год зарплата увеличилась во всех регионах Литвы

В третьем квартале текущего года разрыв в заработной плате (с налогами) между регионами составил 345,7 евро, сообщает Департамент статистики.

Средняя месячная зарплата брутто в третьем квартале текущего года (без индивидуальных предприятий) в Вильнюсском регионе составляла 1990 евро и, по сравнению со вторым кварталом 2022 г., увеличилась на 0,6 проц., сообщает Департамент статистики.

Брутто зарплата в регионе Центральной и Западной Литвы составляла 1644,3 евро и за четверть увеличилась на 1,4 проц. Разница в зарплатах между этими регионами составила 345,7 евро и за четверть сократилась на 11,1 евро.

Средняя месячная брутто зарплата за квартал увеличилась во всех уездах – с 0,4 проц. в Утенском до 3,2 проц. в Паневежском уезде.

Работники предприятий, учреждений и организаций Вильнюсского уезда получали самую высокую брутто заработную плату - 1 990 евро. Самую низкую – 1 418 евро – работники Таурагского уезда.

Средняя месячная нетто зарплата за четверть увеличилась во всех уездах от 0,4 до 2,7 проц.

За год зарплата увеличилась во всех уездах

Средняя месячная брутто зарплата за год (третий квартал 2022 г., по сравнению с третьим кварталом 2021 г.) увеличилась во всех уездах, больше всего – на 14 проц. – в Тельшяйском уезде. В других уездах средняя месячная брутто зарплата за год увеличилась с 9,8 до 13,6 проц.

За год средняя месячная брутто зарплата быстрее всего увеличивалась в столичном регионе (12,5 проц.), в Центральной и Западной Литве – 12,3 проц.

Средняя месячная нетто зарплата за год увеличилась во всех уездах – от 9,6 до 12,8 проц.

Брутто зарплата в третьем квартале увеличилась во многих самоуправлениях

Средняя месячная брутто зарплата в третьем квартале этого года, по сравнению с предыдущим, увеличилась в 47 самоуправлениях – от 0,1 проц. (в Аникщяйском и Молетском) до 7,1 проц. (в Пакруойском районном), в остальных снизилась от 0,1 проц. (в Акмянском районном и Электренском) до 5,6 проц. (в Ионавском районном). В Биржайском районном самоуправлении средняя месячная брутто зарплата не изменилась.

Самую высокую брутто зарплату – 2051,3 евро – получали работники предприятий, учреждений и организаций Вильнюсского городского самоуправления. В этом самоуправлении средняя месячная брутто зарплата на 252,3 евро превышала средний уровень по стране.

Меньше всего – 1 214,9 евро – зарабатывали работники предприятий, учреждений и организаций Зарасайского районного самоуправления, их брутто зарплата была на 836,4 евро меньше, чем в Вильнюсском городском самоуправлении.

За год (третий квартал 2022 г., по сравнению с третьим кварталом 2021 г.) средняя месячная брутто зарплата увеличилась во всех самоуправлениях от 3 до 19,1 проц.

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