Пострадала семья предпринимателя: соседа подозревают в поджоге дома

В начале ноября семья предпринимателя Лелиса с литовского взморья пережила настоящий кошмар - ночью подожгли их имущество, пытались взорвать дом, только благодаря счастливой случайности не пострадали находившиеся в доме люди. Семья подозревает, что это дело рук соседа и возмущается бездеятельностью правоохраны.

Полиция начала расследование по факту поджога, но семья считает, что правоохрана ничего толком не делает.

Создатель видео Игнас Лелис написал в Facebook о несчастье, случившемся в его семье.

"2 ноября, 2:00 ч. ночи. Родителей дома нет. Две мои сестры - старшая и младшая спят в своих кроватях с собачками. Просыпаются от лая. Сначала они подумали, что кто-то хочет забраться в дом, что-то падает и взрывается. Сестры смотрят в окно - горит кемпер, тут они понимают, что горит дом. Босиком в ночных рубашках выбегают на улицу и ждут пожарных. Трудно себе представить, что они пережили. Тогда они еще не знали, что это было покушение на их жизнь", – писал Лелис.

Мать Игнаса Инга Лелене сказала Delfi, что ее семья живет в страхе.

"В тот вечер мы должны были вернуться из поездки, но из-за задержи рейса планы изменились. Думаю, в планах был выпад против всей семьи", - сказала женщина.

Дона находились 26- и 16-летняя дочери Лелене.

"Взрыв был громки, был запах дыма, младшая сказала старшей - бежим, горим", - рассказала женщина.

По ее словам, когда приехали пожарные, эксперт сразу сказал, что это не простой поджог, а покушение.

"Мы хотим, чтобы расследовали не поджог, а как покушение на жизнь, и я и дочь чувствуем страх", - рассказала

Выяснилось, что кемпер горел с одной стороны дома, а взрыв произошел в другой стороне. Он горевшей машины пламя не могло переброситься в другую часть дома. Несмотря на доводы семьи, полиция расследует порчу и уничтожение чужого имущества опасным для общества способом.

Семья подозревает соседа. "Это наш сосед, несколько дней он работал около своего дома (в 30 м от дома Лелисов). Он видел, что девочки гуляют с собакой, видел, что были гости на Хэллоуин. Девочки его видели и он их видел. А ночью совершил преступление. Уму непостижимо", - сказала Лелене.

По ее слова, они сразу указали на подозреваемого, но его опросили только почти месяц спустя. 30 ноября он был задержан, но 1 декабря его отпустили, так как суд не дал разрешения на его арест.

У семьи есть видео - на нем видно, что загорается кемпер, а через 12 секунд слышится взрыв. Расследование полиция начала только по требованию семьи. Полиции указали не только на подозреваемого, но и указали мотив.

"Это месть. Мы думаем, что месть, у нас были разногласия, был конфликт, он хотел расправиться с нами, - сказала женщина. - Он был нам должен. Денег не было, мы согласились подождать полгода. Через полгода срок истек, он должен был вернуть долг 1 января. 15 января позвонил и сказал, что он нам ничего не должен. Тогда мы передали юристам все документы, его загнали в угол. Ему сказали, что будет суд, суд арестует его дом, он его лишится", - сказала Delfi Лелене.

С журналистами Delfi сосед Лелисов общаться не захотел.

Delfi обратился за комментарием в Клайпедскую полицию. Ее пресс-секретарь Андромеда Грауслене сказала, что был задержан подозреваемый 1970 г.р., но суд отказался дать разрешение на его арест. Дело возглавляет прокурор Ирена Геджювене.

Представитель Генпрокуратуры Виктория Раштутите сказала: "По имеющимся данным, поджог был преднамеренный, использовали горючую смесь. Правоохрана выясняет мотивы и нанесенный ущерб. Расследование продолжается. Подозреваемый дал письменную подписку о невыезде, у него изъяли документы".

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