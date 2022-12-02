Продукты питания и средства гигиены из аэропортов доставлены в более чем 600 организаций

Вот уже более пяти лет аэропорты Литвы руководствуются убеждением, что важно не только гарантировать положительный опыт путешествующим, но и не забывать о благосостоянии всего общества.

Чтобы внести свой вклад в повседневность каждого жителя страны, Вильнюсский аэропорт проводит социальное мероприятие, во время которого средства гигиены, напитки или другие оставленные продукты не выбрасываются, а распределяются более 600 организациям, среди которых дома престарелых, дневные центры для детей, приюты и другие организации, говорится в сообщении аэропортов Литвы.

"С увеличением числа пассажиров растут и количества продуктов питания или напитков, средств гигиены, оставшихся после проверки авиационной безопасности. Это происходит потому, что определенные вещи не соответствуют требованиям авиационной безопасности, предъявляемым к ручному багажу – например, если средства гигиены налиты во флаконы емкостью более 100 мл или их общий объем превышает 1 л.

Поэтому при содействии компании "Продовольственный банк" (Maisto bankas) мы передаем такие вещи различным организациям. Таким образом мы не только вносим свой вклад в снижение генерируемых эмиссий, но и помогаем избежать растраты продовольствия, средств гигиены или других продуктов", – рассказала руководитель проектов в области коммуникации и гармонизации аэропортов Литвы Беатриче Пашкявичюте.

По ее утверждению, зачастую пассажиры даже не догадываются о том, что сделали хорошее дело, а оставленные ими вещи достигли других жителей страны.

"За 10 месяцев этого года мы собрали уже более 6,3 тонны продуктов. Для сравнения – в рекордный для литовских аэропортов 2019 год было собрано и передано 5,4 тонны, а в 2021 году – около трех тонн продуктов питания и средств гигиены. Как в этом году, так и в предыдущие годы основную часть собранных вещей составляют средства гигиены. Они распределяются среди домов престарелых, реабилитационных и кризисных центров. Затем следуют различные напитки, рыбные консервы. Были и такие случаи, когда в ручном багаже пассажиры пытались провезти литр растительного масла. Эти продукты также были переданы нашим партнерам – компании "Продовольственный банк" – и достались людям, которые не в состоянии приобрести продукты для полноценного питания", – поделилась Б. Пашкявичюте.

Б. Пашкявичюте добавляет, что компании "Продовольственный банк" достается и полученный обратно задаток за тару из-под напитков – данные средства идут на организацию питания малоимущих лиц, говорится в сообщении.

Ей вторит и директор "Продовольственного банка" Симонас Гурявичюс, который утверждает, что иногда бывает трудно поверить в то, что внести свой вклад в снижение растраты продуктов питания можно, даже находясь в зоне аэропорта.

"Растрата продовольствия происходит во всей цепочке – от фермерских полей до домов людей. Поэтому мы рады многолетнему партнерству с аэропортами Литвы. Более пяти лет назад мы обустроили здесь пункты сдачи "Продовольственного банка", где можно оставить продукты и гигиенические средства, запрещенные к перевозке в ручной клади: не стоит выбрасывать их в мусорный ящик, пассажиры могут внести свой вклад в благородную миссию", - прокомментировал директор компании "Продовольственный банк" С. Гурявичюс.

Он также добавляет, что сотрудничество с аэропортами Литвы помогает снизить и генерируемые эмиссии.

"Пассажиры, которые оставляют запрещенные вещи в пунктах приема "Продовольственный банк", не только вносят вклад в уменьшение растраты продуктов питания, но и помогают бороться с изменением климата. Выброшенная, гниющая пища генерирует около 10 проц. эмиссий во всем мире. То есть в 3-4 раза больше, чем вся мировая авиация", – рассказал директор компании "Продовольственный банк".

По его утверждению, в настоящее время компания "Продовольственный банк" поддерживает более 600 организаций. Ежемесячно поддержку получают около 170 тыс. людей, живущих в сложных условиях.

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