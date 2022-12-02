23 ноября 2022 г. клайпедские криминалисты провели международную операцию вместе с коллегами в Северной Ирландии. Контакты координировало агентство Eurojust.
Литовской полиции помощь оказали сотрудники антитеррористического отряда "Арас".
23 ноября были задержаны двое подозреваемых (один в Литве, другой в Северной Ирландии). В Литве был задержан мужчина 1980 г.р. Он был арестован на 3 месяца.
В Северной Ирландии был задержан мужчина 1981 г.р. ранее судимый за кражи, грабежи, насилие.
Во время обысков в домах подозреваемых и в машинах полиция обнаружила и изъяла около 180 000 евро, роскошные часы (2 шт), наркотики и другие важные для следствия вещи.
Арестовано имущество подозреваемых и связанных с ними людьми – квартира, дом, земля и автомобиль.
Проверяют происхождение денег и имущества, выясняют не были ли они получены за счет незаконной деятельности.
В 2019-2020 гг. в ходе международного расследования полиция Литвы и Северной Ирландии обменивалась информацией и задержала 6 человек, связанных с преступной группировкой. У них нашли и изъяли кокаин.
Операция этого года - продолжение операции 2019-2020 гг.
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