Таможня Литвы задержала партию поддельных игрушек из Китая

BNS ru.DELFI.lt

Как сообщила в пятницу Клайпедская территориальная таможня, ящики с 72 единицами игрушками-сейфами и надписью Avengers ("Мстители") перевозились в морском контейнере, а также 288 единиц настольных игр с надписью "Монополия". Все эти товары задержаны.

Общий вес этого груза составляет 202 килограмма. В транзитной декларации, подаваемой таможне, было указано, что получателем данных товаров является предприятие в городе Минске, Беларусь. Сотрудники отдела по предупреждению нарушений Клайпедской территориальной таможни начали расследование в отношении задержанных товаров. Представители брендов, проинформированные о возможных подделках, подтвердили, что изъятые игрушки изготовлены с нарушением прав интеллектуальной собственности и поэтому подлежат конфискации и уничтожению. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!