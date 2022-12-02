Экономист предупреждает о компенсациях на энергоресурсы: на горизонте – новые налоги

Жители Литвы, несмотря на дефицитный бюджет, получают от властей стопроцентные компенсации за энергоресурсы, в других странах ЕС такие выплаты намного скромнее. Экономист Жигимантас Маурицас предупреждает, что не надо удивляться, если со временем в Литве вслух заговорят о новых налогах, сообщает LNK.

Маурицас сказал, что октябрь был теплым, поэтому газ и электричество были дешевле, а сейчас ситуация меняется.

"Практически не пришлось платить компенсации – по крайней мере тем, у которых планы были связаны с рыночной ценой. Но сейчас много снега – и не только в Литве. В Европу идут холода, возможно, цены вырастут", – сказал экономист банка Luminor Маурицас.

По его словам, динамика цен на энергоресурсы будет зависеть от двух факторов: климатических условий и экономии жителей.

"Если зима будет холодной, газа в хранилищах станет меньше, это поднимет цены, увеличит дефицит, приведет к росту цен на электричество, поскольку цены на электричество зависят от цен на газ", – сказал экономист.

Он обратил внимание на то, что количество российского газа практически сведено до нет, Европе в ближайшее время будет сложно заменить его чем-то другим, поэтому остается один способ балансирования - экономия.

"Пока экономят в основном за счет бизнеса – Литва не исключение, частично приостановили свою работу несколько компаний, уменьшили объемы производства те компании, которые расходуют много газа. Вильнюс не использует газ для отопления, пользуется мазутом. Лакмусовой бумажкой будут жители – их солидарность и склонность к экономии" – заметил Маурицас.

В Литве в следующем году планируют амортизировать рост цен на энергоресурсы за 700 млн. евро. Маурицас подчеркивает, что на деле у страны нет таких денег.

"Сумма очень большая, надо осознать, что ее у нас нет. Мы увеличивает дефицит бюджета, он в следующем году будет одним из самых больших в ЕС, но об этом пока никто не говорит", – сказал экономист Luminor.

По его словам, некоторые страны уже сейчас говорят о том, что, возможно, придется повышать налоги. Этот сценарий реален и для Литвы.

"И процентная ставка растет, значит, увеличиваются расходы на обслуживание долга, и другой момент - могут быть новые налоги. Уже сейчас говорят о новых налогах, о повышении налогов. Даже министр здравоохранения сказал о возможном повышении обязательного налога на здравоохранение (ОНЗ). Все это скажется позже. Чем лучше мы подготовимся к зиме, чем солидарнее будем, тем меньше придется платить в будущем", – сказал экономист.

На вопрос, как жители могут экономить, он ответил, что все, кто может регулировать отопление, должны уменьшить температуру, чтобы она, по возможности, "была ниже, чем в прошлом году".

"Все зависит от ситуации: если дети маленькие, экономия рискованна. Если люди взрослые, они могут установить температуру пониже", – заметил Маурицас.

Что касается механизма компенсации цен на электричество, то экономист Luminor напомнил, что компенсации получают все жители.

"Мы выбрали рискованную модель, компенсации получают все, неважно, сколько они используют электричества. Если цена на рынке будет выше 28 центов, то денег на компенсации потребуется больше", – сказал экономист.

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