Минобороны: в Литве впервые дислоцированы самые мощные французские истребители

Польские ВВС, которые недавно усилили миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, 1 декабря переняли руководство у венгерской миссии. Полякам, дислоцировавшим в Литве четыре истребителя F-16, будут помогать французские солдаты, которые усиливают миссию четырьмя самыми мощными истребителями своей страны Rafale, впервые дислоцированными в Литве, сообщает Министерство обороны.

"Сегодня воздушная оборона НАТО чрезвычайно важна. Еще в Мадриде страны НАТО договорились усилить меры сдерживания и обороны, в том числе в сфере воздушной обороны. Мы признаем, что средства противовоздушной обороны должны играть более важную роль в обеспечении безопасности неба стран Балтии", - сказал вице-министр обороны Вилюс Семешка во время церемонии смены контингента.

Церемония смены военных единиц, выполняющих миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, состоялась на авиабазе Вооруженных сил Литвы в Шауляе. В церемонии также приняли участие представители Министерства обороны Венгрии, представители штаба ВВС НАТО, послы стран, представители города Шяуляй и другие гости.

Как говорится в сообщении министерства, завершившие миссию венгерские военнослужащие защищали воздушное пространство стран Балтии четырьмя истребителями JAS-39 Grippen. В миссии участвовало около 150 военнослужащих – пилоты, техники, медицинский персонал, группы поддержки, специалисты по связи и другим направлениям.

Дислоцированные в Шяуляе контингенты в рамках миссии общались с общественностью Шяуляя, принимали экскурсии школьников и студентов, участвовали в городских мероприятиях, оказывали поддержку Шяуляйскому детскому дому.

Усиление миссии воздушной полиции НАТО с авиабазы ​​ВВС Эстонии в Эмари с четырьмя истребителями Eurofighter осуществляют ВВС Германии.

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