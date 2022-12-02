Агентство энергетики: поставщика электроэнергии выбрал 71% потребителей

В ноябре средняя цена за 1 кВт⋅ч на бирже Nord Pool по сравнению с октябрем (0,189 евро/кВт⋅ч без НДС) увеличилась на 20 проц. и достигла 0,227 евро/кВт⋅ч без НДС. По данным на конец ноября, поставщика электроэнергии выбрал 71 проц. всех бытовых потребителей, сообщило Литовское агентство энергетики (ЛАЭ).

Как отмечает агентство энергетики, с середины октября 24-месячные планы предлагали два поставщика, а с прошлой недели 24-месячные планы предлагает только Ignitis.

По данным на конец ноября, независимого поставщика электроэнергии уже выбрали 1,18 млн. потребителей, то есть 71 проц. всех бытовых потребителей. Поставщика еще не выбрали 490 тыс. бытовых потребителей (29 проц. всех бытовых потребителей), из них 428 тыс. – участники III этапа либерализации.

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