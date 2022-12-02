Прогноз: в выходные ожидается снег и оттепель

В пятницу погоду в Литве обусловит юго-западная часть мощного циклона, охвативший почти всю восточную Европу.

Во многих районах небо будет облачным, прояснения возможны лишь на севере страны. Вероятность осадков в пятницу невелика. Днем будет 2–7 градусов мороза.

Похожей погода будет и в субботу ночью. Осадков не ожидается, но возможен гололед. Ночью будет 3–8, местами до 9–11 градусов мороза.

В субботу днем с юга приблизится зона осадков. Небо будет пасмурным. Начиная с южных районов, пойдет снег. На юге выпадет 2-4 см снега, на севере – меньше. Температура на западе и на юге страны будет чуть ниже нуля, а на севере и на востоке еще будет 3–5 градусов мороза.

В ночь на воскресенье во многих районах будет идти снег. Ожидается гололед. Ночью будет 1–6 градусов мороза.

В воскресенье днем в Литву придет более теплая и сырая погода. Осадки ожидаются во многих районах. На севере и на востоке в основном будет идти снег, будет чуть ниже нуля. На западе и на юго-западе прогнозируют оттепель: будет идти мокрый снег, даже дождь, местами возможен гололед, будет 0–2 градуса тепла.

В ночь на понедельник ожидаются небольшие осадки, в основном снег, днем вероятность осадков уменьшится. Ночью будет 0–5 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

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