Министр обороны Литвы: у украинцев гораздо больше шансов развить наступление зимой, чем у агрессора

У украинских военных гораздо больше шансов развить наступление этой зимой, чем у российского агрессора, считает министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Свои прогнозы относить развития боевых действий грядущей зимой в Украине он озвучил в интервью ru.Delfi.lt.

"Зима - это, конечно, и возможности дополнительные, и, конечно, дополнительные угрозы. Я думаю, что обе стороны будут использовать возможности зимы. Но у Украины есть превосходство - украинцы воюют за свою землю. Они знают ее, знают свои возможности, знают, как воевать, умеют воевать. Я думаю, что если сопоставлять с агрессором украинские возможности, то у украинцев шансов развить наступление именно зимой есть гораздо-гораздо больше, чем у агрессора", — сказал Анушаускас.

Помощь Вооруженным Силам Украины на 2023 г

В слещующем году Вооруженные Силы Украина получат еще более мощное вооружение, которое есть у стран НАТО, сказал Анушаускас. Он также рассказал, что Литва планирует поставить дроны и другую помощь.

"Мы, поскольку думаем, как бы использовать нашу промышленность, которая, ну, может быть, небольшая наша оборонная промышленность, но она все равно кое-что может. Но она все равно кое-что может. Оптика, лазерные прицелы, те же дроны, разведывательные, и так далее. То есть то, что производится именно у нас. Технологические некоторые разработки они передовые, например, лазерные системы, тепловизоры. Они дают превосходство в бою… И мы знаем, что и украинский спецназ, силы спецназначения, они используют и имеют превосходство", — сказал министр.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!